TITULAR NAGUSIAK
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Albiste izango dira: Save the Childrenen txostena, Jordi Pujolen aurkako epaiketa eta Ukrainarako bake akordioa

Gaurkoan Orain-en albiste izango direnen laburpena, bi hitzetan.

Violencia-de-genero-adolescentes-Save-the-Children-Pablo-Blázquez3
Telefono mugikorra eskuan duen nerabe bat. Artxiboko argazkia: Save the Children
author image

EITB

Azken eguneratzea

Honako gai hauek hartuko dituzte gaur, 2025eko azaroaren 24an, hedabideetako lerroburu nagusiak:

Save the Childrenen azken txostena: Hiru gaztetik ia batek ( % 32,3k) zilegi ikusten due eduki sexuala OnlyFans bezalako interneteko plataformetan saltzea, Save the Children erakundearen azken txostenaren arabera. Gainera, % 71k baino gehiagok ez du jarduera hori esplotazio modu gisa identifikatzen, eta mutilen kasuan ehuneko hori % 75etik gorakoa da. Halaber, zazpi gaztetik batek ( % 14,4) material erotiko edo sexualaren truke opariak, mesedeak edo konpentsazioak jaso dituen biktimaren bat ezagutzen du. 

Jordi Pujolen aurkako epaiketa: Auzitegi Nazionalak Jordi Pujol, 1980tik 2003ra Kataluniako Generalitateko presidente izan zena, epaituko du gaurtik aurrera, zazpi seme-alabekin eta ustezko 15 laguntzaile baino gehiagorekin batera, ustezko erakunde kriminal bat osatzea leporatuta. 

Ukrainarako bake akordioa: Ukrainarako Trumpek aurkeztutako bake planari buruz negoziatu dute azken orduotan Ameriketako Estatu Batuek eta Ukrainak Suitzan, eta hitzordua emankorra izan dela zabaldu dute bi aldeek ohar bateratuan. Dena den, Trumpen Gobernua Ukrainakoa baino baikorrago mintzatu da, eta Europak, aldiz, mesfidati jarraitzen du.

Umeak Ukrainako gerra Epaiketak Auzitegi Nazionala Gizartea

Zure interesekoa izan daiteke

(Foto de ARCHIVO) Un niño usa el teléfono móvil y una tablet, a 18 de octubre de 2023, en Madrid (España). Según la Vanguardia, en España se estima que el 21% de los adolescentes es adicto a la red y casi la mitad reconoce que tiene "un contacto activo" cada 15 minutos. La Administración del Ciberespacio de China (CAC) ha propuesto una nueva medida que cambiaría la rutina de los menores de edad. El organismo pretende limitar el uso de smartphones para las personas menores de 18 años, con el objetivo de controlar el uso de Internet entre los más pequeños. Eduardo Parra / Europa Press 18 OCTUBRE 2023;MADRID;ADOLESCENTES;CONSUMO TELÉFONO MÓVIL 18/10/2023
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Gazteen % 32rentzat normala da Interneten argazki eta bideo erotikoak saltzea, Save The Childrenen arabera

Gobernuz Kanpoko Erakundeak egindako ikerketa baten arabera, hiru gaztetik batek uste du zilegi dela dirua irabaztea eduki erotikoa salduta, % 71k baino gehiagok ez du praktika hori esplotazio gisa identifikatzen, eta nesken ia erdiek "sugar dating" publizitatea jaso zuten adingabekoak izanda. Azaroaren 25aren bezperan argitaratutako txostenak nerabeen artean zabaltzen ari diren sexu-esplotazioko dinamika berrien berri ematen du.

Gehiago ikusi
Publizitatea
X