Albiste izango dira: Save the Childrenen txostena, Jordi Pujolen aurkako epaiketa eta Ukrainarako bake akordioa
Gaurkoan Orain-en albiste izango direnen laburpena, bi hitzetan.
Honako gai hauek hartuko dituzte gaur, 2025eko azaroaren 24an, hedabideetako lerroburu nagusiak:
- Save the Childrenen azken txostena: Hiru gaztetik ia batek ( % 32,3k) zilegi ikusten due eduki sexuala OnlyFans bezalako interneteko plataformetan saltzea, Save the Children erakundearen azken txostenaren arabera. Gainera, % 71k baino gehiagok ez du jarduera hori esplotazio modu gisa identifikatzen, eta mutilen kasuan ehuneko hori % 75etik gorakoa da. Halaber, zazpi gaztetik batek ( % 14,4) material erotiko edo sexualaren truke opariak, mesedeak edo konpentsazioak jaso dituen biktimaren bat ezagutzen du.
- Jordi Pujolen aurkako epaiketa: Auzitegi Nazionalak Jordi Pujol, 1980tik 2003ra Kataluniako Generalitateko presidente izan zena, epaituko du gaurtik aurrera, zazpi seme-alabekin eta ustezko 15 laguntzaile baino gehiagorekin batera, ustezko erakunde kriminal bat osatzea leporatuta.
- Ukrainarako bake akordioa: Ukrainarako Trumpek aurkeztutako bake planari buruz negoziatu dute azken orduotan Ameriketako Estatu Batuek eta Ukrainak Suitzan, eta hitzordua emankorra izan dela zabaldu dute bi aldeek ohar bateratuan. Dena den, Trumpen Gobernua Ukrainakoa baino baikorrago mintzatu da, eta Europak, aldiz, mesfidati jarraitzen du.
Zure interesekoa izan daiteke
Gazteen % 32rentzat normala da Interneten argazki eta bideo erotikoak saltzea, Save The Childrenen arabera
Gobernuz Kanpoko Erakundeak egindako ikerketa baten arabera, hiru gaztetik batek uste du zilegi dela dirua irabaztea eduki erotikoa salduta, % 71k baino gehiagok ez du praktika hori esplotazio gisa identifikatzen, eta nesken ia erdiek "sugar dating" publizitatea jaso zuten adingabekoak izanda. Azaroaren 25aren bezperan argitaratutako txostenak nerabeen artean zabaltzen ari diren sexu-esplotazioko dinamika berrien berri ematen du.
Hiru pertsona intoxikatu dira Faltzesko etxebizitza batean karbono monoxidoa arnastuta
29 eta 46 urteko bi emakume eta 42 urteko gizon bat ospitaleratu egin behar izan dituzte, karbono monoxidoak eragindako intoxikazioarekin bateragarriak diren sintomak zituztelako. Iluntzean gertatu da gas ihesa Faltzesko etxebizitza batean.
60 urteko gizon bat atxilotu dute Itsasun, ustez jendarme bati tiro egiteagatik
Igande goizean, emakume batek poliziari deitu dio etxean "seguru ez zegoela" abisatuz. Agenteak etxera iritsi direnean, gizon batek arma bat hartu eta tiro egin dio horietako bati. Jendarmeriak ikerketa ireki du gertatutakoa argitzeko.
Bideoan harrapatuta: Hiru lagun grabatu zituzten Gordexolan, etxe batera sartzen saiatzen
Azaroaren 5ean, 21:30ean, Gordexolan segurtasun kamera batzuek grabatutako irudiak dira honakoak. Autoan iritsi, eta etxeko hesia gainetik salto egiten dute hiru pertsonak. Hainbat kolpe entzuten dira eta badoaz. Kasu honetan ez zuten lortu baina inguruko etxebizitzetan lapurretak izan dira.
Familia bakarreko etxebizitzetan lapurretak egiten zituen talde ibiltari bateko kideak espetxeratu dituzte Bizkaian
Ikerketari esker, urrian eta azaroan Busturialdean eta Mungialdean egindako hamabost lapurreta argitu ahal izan dituzte.
3.000 euro ordaintzeko prest zegoen bikote bati jaioberri bat erostea galarazi diote Malagan
Erregistro Zibilean guraso gisa ageri zen gizona ez da haren aita biologikoa, baizik eta, haurtxoaren amarekin adostuta, aita gisa izendatzeko prest zegoen pertsona. Jaioberria erosi nahi zuen bikoteak ezin du seme-alabarik izan.
Gizon bat atxilotu dute Donostian, emazteari eraso egiteagatik
Biktima osasun-zentro batean artatu dute, eta atxilotua epailearen esku utziko dute beharrezko izapideak betetakoan.
Indarkeria matxistarekin lotutako ia 6.000 salaketa jaso ditu Ertzaintzak urtarriletik eta urrira bitartean
Gaur egun 6.223 emakume babesten ditu Ertziantzak indarkeria matxistatik. Segurtasun Sailak jakinarazi du, gainera, talde espezializatua martxan dagoela jada, eta sei emakumek osatzen dutela. Bestalde, salaketek gora egin dute aurten.
Lau pertsona zauritu dira, horietako bat larri, Zizur Nagusian izandako istripu handi batean
Bost ibilgailuk egin dute talka, bart, eta A-12 errepidea itxita egon da, Logroñorako noranzkoan, goizaldeko bostak arte.