Además, un accidente muy grave se ha registrado esta mañana en la AP-8, en el término de Amorebieta y en sentido Donostia. Según la información inicial, dos turismos han colisionado y el impacto ha obligado a cerrar dos carriles mientras los equipos de emergencia trabajan en el lugar. Hay, al menos, cuatro kilómetros de retenciones.

Dos personas han sido trasladadas al hospital de Galdakao.

Por otra parte, en la Avanzada (Leioa), un vehículo se ha salido de la calzada, lo que está causando las primeras retenciones.

Además, en la N-622 en Vitoria-Gasteiz a la altura de Lakua, una furgoneta ha sufrido un accidente, y está habiendo problemas para circular por la zona.

Los servicios de emergencias y mantenimiento de carreteras continúan actuando para restablecer la normalidad lo antes posible.

Cabe destacar que el Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco ha activado en Gipuzkoa un aviso amarillo por precipitaciones persistentes que pueden dejar una acumulado superior a los 60 litros por metro cuadrado (l/m²) en 24 horas, sobre todo en puntos del este.

Aunque este aviso amarillo solo se refiere a Gipuzkoa también en Bizkaia las lluvias serán intensas. En este territorio se esperan acumulados de entre 40 y 50 l/m² en 24 horas.

A lo largo de hoys habrá precipitaciones moderadas, más frecuentes y abundantes en la vertiente cantábrica y principalmente en el este. Por la tarde-noche podrían registrarse tormentas con granizo. El aviso amarillo se prolongará durante todo el día de mañana martes, ya que se espera que las lluvias continúen durante toda la jornada.