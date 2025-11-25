ISTRIPUA
Hiru ibilgailuk talka egin dute Alegian eta auto-ilara luzeak sortzen ari dira N-1 errepidean

Gainera, bi autok talka egin dute AP-8 autobidean, Zornotza parean eta Donostiarako noranzkoan, eta istripu oso larria izan da. Bi erreiak itxita daude, eta auto-ilarak sortu dira inguruan. Leioako Avanzadan eta Gasteizko N-622 errepidean ere arazoak daude. 

author image

EITB

Azken eguneratzea

Istripu anizkoitz batek arazoak sortu ditu N-1 errepidean, Alegia parean. Kamioi batek eta auto batek istripua izan dute, eta hirugarren ibilgailu batek talka egin du.

Errepidea moztuta dago.

Gainera, istripu oso larria izan da goizeko lehen orduan AP-8 autobidean, Zornotzan, Donostiarako noranzkoan. Bi autok talka egin dute, eta, ondorioz, bi erreiak itxi dituzte, larrialdi-taldeak lanean ari diren bitartean.

Bi zauritu izan dira, eta Galdakaoko ospitalera eraman dituzte. Bost kilometroko auto-ilarak daude gutxienez. 

Bestalde, Avanzada errepidean (Leioa), ibilgailu bat errepidetik atera da, eta lehen auto-ilarak sortzen ari dira.

Gainera, N-622 errepidean, Gasteizen, Lakua parean, furgoneta batek istripua izan du, eta inguruan zirkulatzeko arazoak daude.

Larrialdietako eta errepideen mantentze-lanetako zerbitzuek lanean jarraitzen dute normaltasuna lehenbailehen berrezartzeko.

Azpimarratzekoa da Eusko Jaurlaritzako Segurtasun Sailak abisu horia aktibatu duela Gipuzkoan prezipitazio iraunkorrengatik, metro koadroko 60 litrotik gorako metatua (l/m²) 24 ordutan, batez ere ekialdeko puntuetan.

Abisu hori Gipuzkoari bakarrik dagokio, baina Bizkaian ere euri-jasak handiak izango dira, eta 24 ordutan 40-50 l/m² pilatzea espero da.

Gaur prezipitazio ertaina egingo du, Kantauri isurialdean sarriagoa eta ugariagoa izango da, batez ere ekialdean. Iluntze partean ekaitzak jo eta txingorra egin dezke. Abisu horia bihar ere (asteartea) izango da indarrean, egun osoan zehar euri mardulak egingo dituelako.

Trafiko Istripuak Trafikoa Gizartea

