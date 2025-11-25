El tenor Xabier Anduaga, Tambor de Oro 2026

El tenor donostiarra Xabier Anduaga Martínez (San Sebastián, 1995) recibirá el Tambor de Oro 2026, galardón que otorga anualmente el Ayuntamiento de San Sebastián, por "llevar el nombre de la ciudad allá donde actúa a nivel mundial".

La Junta de Portavoces del Ayuntamiento ha elegido entre las 56 candidaturas propuestas por la ciudadanía que optaban a este reconocimiento.

Anduaga es tenor de ópera y zarzuela, y a pesar de su juventud se ha convertido en uno de los tenores más requeridos y respetados a nivel mundial.

Cuenta con reconocimientos internacionales como el primer premio, tanto de ópera como de zarzuela, del concurso Operalia celebrado en Praga en 2019, o el primer premio del International Opera World en la categoría de Mejor Cantante Joven de 2020. Además, en 2022 dio su primer recital en el Teatro de la Zarzuela acompañado por el pianista Giulio Zappa.

Anduaga comenzó a cantar en el Orfeón Donostiarra a los ocho años, donde a los quince era ya solista. Estudió además en el Centro Superior de Música del País Vasco, Musikene, en la capital donostiarra de 2014 a 2018.

El Tambor de Oro se entregará, como cada año, el 20 de enero, día de San Sebastián, en una ceremonia que tendrá lugar en el Salón de Plenos del Ayuntamiento donostiarra.