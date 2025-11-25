DONOSTIA
Xabier Anduaga tenoreak jasoko du 2026ko Urrezko Danborra

Donostiako Udalaren Bozeramaileen Batzordeak proposatutako 56 hautagaien artean aukeratu du tenore donostiarra. 

Xabier Anduaga tenorea

Xabier Anduaga tenorea, artxiboko irudi batean. Argazkia: Europa Press

2026ko Urrezko Danborra etxean geldituko da, Xabier Anduaga tenore donostiarrak jasoko baitu urtero Donostiako Udalak ematen duen saria, "hiriaren izena mundu mailan jarduten duen lekuetara eramateagatik". 

Herritarrek proposatutako 56 hautagaien artean aukeratu du tenore donostiarra Donostiako Udalaren Bozeramaileen Batzordeak. 

Opera eta zarzuela tenorea da, eta gaztea izanagatik ere, munduan eskaera gehien dituen eta errespetatzen den tenoreetako bat da. 

Nazioarteko aintzatespenak lortu ditu, hala nola Pragan 2019an egindako Operalia lehiaketako operako zein zarzuelako lehen saria, edo International Opera World lehiaketako lehen saria 2020ko Abeslari Gazte Onenaren kategorian. Gainera, 2022an lehen errezitaldia eman zuen Zarzuela Antzokian, Giulio Zappa pianistak lagunduta.

Anduaga zortzi urterekin hasi zen Donostiako Orfeoian abesten, eta hamabost urterekin solista izatera iritsi zen. Halaber, musika ikasketak Musikene Goi Mailako Musika Eskolan egin zituen 2014tik 2018ra.

Urrezko Danborra datorren urtarrilaren 20an, San Sebastian egunez, jasoko du, Udaletxeko osoko bilkuren aretoan. 

