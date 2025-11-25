Violencia contra la mujer
Instituciones reivindican la implicación de toda la sociedad en la lucha contra la violencia machista

Lehendakaritza A25 bilkura
18:00 - 20:00
Lehendakaritza. Foto: EFE.
Euskaraz irakurri: Indarkeria matxistaren aurkako borrokan gizarte osoaren inplikazioa aldarrikatu dute erakundeek

Las concentraciones impulsadas por las instituciones esta mañana nos recuerdan que la violencia machista exige una respuesta social, comunitaria e institucional. 

 

Violencia machista Víctimas de violencia machista Sociedad

