Emakumeen aurkako indarkeria
Indarkeria matxistaren aurkako borrokan gizarte osoaren inplikazioa aldarrikatu dute erakundeek

Lehendakaritza A25 bilkura
18:00 - 20:00
Lehendakaritza. Argazkia: EFE.

Azken eguneratzea

Goizean erakundeek elkarretaratze isilak egin dituzte eraikin ofizialen atarietan. Arratsaldean, 19:00etan hegoaldeko hiriburuetan, eta 18:30ean Baionan elkartuko dira mugimendu zibilak, talde feministek deituta. 

Indarkeria matxista Indarkeria matxistaren biktimak Gizartea

