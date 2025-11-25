Navarra
Muere la mujer de 55 años que resultó herida grave en la colisión múltiple de Zizur Mayor

Ha fallecido tras tres días en situación de muerte cerebral. En el accidente hubo cinco heridos, de los cuales dos ya han sido dados de alta.
Accidente en Zizur Mayor. Foto: Bomberos y Bomberas de Navarra
Euskaraz irakurri: Zizur Nagusiko talkan larri zauritu zen 55 urteko emakumea hil da
Agencias | EITB

La mujer de 55 años, herida de gravedad en la colisión múltiple ocurrida en la A-12, en Zizur Mayor (Navarra), ha fallecido este martes tras tres días en situación de muerte cerebral, según han informado fuentes del Departamento de Salud del Gobierno de Navarra.

De los cinco heridos en el siniestro ocurrido sobre las 22:46 horas del sábado, otros dos permanecen hospitalizados, dos varones de 39 y 34 años. Un niño de 7 años y una joven de 24 años ya fueron dados de alta.

El accidente, cuyas circunstancias investiga la Policía Foral, se produjo a la altura del kilómetro 4,8 de la A-12 (Autovía del Camino de Santiago), en el término municipal de Zizur Mayor, y consistió en una colisión múltiple en la que se vieron cinco vehículos.

Accidentes de Tráfico Víctimas de accidentes de tráfico Navarra Sociedad

