Zizur Nagusiko istripuan larri zauritu zen 55 urteko emakumea hil da
Hiru egun garun-heriotza egoeran eman ondoren hil da. Istripuan bost zauritu izan ziren, eta horietako biri alta eman zaie.
55 urteko emakumea larri zauritu zen A-12 errepidean, joan den asteburuan, Zizur Nagusian (Nafarroa) hainbat ibilgailuren artean izandako istripuan, eta astearte honetan hil da, hiru egunez garun-heriotzan egon ostean, Nafarroako Gobernuko Osasun Saileko iturriek jakitera eman dutenez.
Larunbateko 22:46ak aldera izandako ezbeharrean zauritutako bost lagunetatik beste bi ospitalean daude, 39 eta 34 urteko bi gizon. 7 urteko haur bati eta 24 urteko neska bati alta eman zieten.
Foruzaingoa ikertzen ari den istripua A-12 errepideko 4,8. kilometroan gertatu zen, Zizur Nagusiko udalerrian, eta bost ibilgailuk talka egin zuten.
