Euskal Herria sale a la calle para exigir medidas contra la violencia machista

BILBAO, 25/11/2025.- El movimiento feminista se manifiestado este martes por las calles de Bilbao en el Día Internacional contra la Violencia de Género bajo el lema 'Patriarkatuak eraso, instituzioek paso.¡Vuestra hipocresía es violencia!'. EFE/Miguel Toña
Euskaraz irakurri: Indarkeria matxistaren aurka egiteko konpromisoa eskatu dute Euskal Herri osoan
EITB

El feminismo ha tomado las calles de Euskal Herria este 25 de noviembre para denunciar la violencia machista y exigir medidas para combatirla. Y es que, según han denunciado, el machismo se extiende a todos los ámbitos de la vida.

