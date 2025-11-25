Emakumeen aurkako indarkeria
Indarkeria matxistaren aurka egiteko konpromisoa eskatu dute Euskal Herri osoan

BILBAO, 25/11/2025.- El movimiento feminista se manifiestado este martes por las calles de Bilbao en el Día Internacional contra la Violencia de Género bajo el lema 'Patriarkatuak eraso, instituzioek paso.¡Vuestra hipocresía es violencia!'. EFE/Miguel Toña
18:00 - 20:00
EITB

Azken eguneratzea

Feminismoak Euskal Herriko kaleak hartu ditu azaroaren 25 honetan, indarkeria matxista salatu eta horri aurre egiteko aldarriak ozen zabaltzeko. Izan ere, feministek salatu dutenez, matxismoa bizitzaren alor guztietara hedatzen da.

Feminismoa Bizkaia Gipuzkoa Araba Nafarroa Iparralde Gizartea

naia torrealdai
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Mugimendu Feminista: "Indarkeria instituzional matxistari zentralitatea ematea da gaurko aldarrikapen nagusia"

Indarkeria Matxistaren Aurkako Nazioarteko Egunean, Euskal Herriko Mugimendu Feministak deituta, dozenaka protesta ekintza egin dira herri eta hirietan, arratsaldean. Milaka herritar atera dira kalera, "indarkeria instituzional matxista" salatzeko. Naia Torrealdai EHko Mugimendu Feministako eledunak esan duenez, erakundeek behin eta berriz berbiktimizatzen dituzte emakumeak, "batez ere, egiten ez dutenagatik". 
