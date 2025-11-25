PRINCIPALES TITULARES
Será noticia: Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer, juicio entre Hertzainak y Elkar, y presentación de Mendi Film

Resumen de las principales noticias que hoy elaborará Orain.
Manifestación del 25N, el año pasado, en Bilbao. Foto de archivo: EFE
Estos son los temas que ocuparán los principales titulares de este martes, 25 de noviembre de 2025:

Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer: El 25N de este año pone el foco en la responsabilidad social frente a la violencia machista y en las “redes de complicidad” que la sustentan. Un año más, volverá a ser un día de reivindicación y movilización a lo largo y ancho de Euskal Herria. El Movimiento Feminista de Euskal Herria ha organizado manifestaciones en Bilbao, Pamplona, San Sebastián y Vitoria-Gasteiz, a las 19:00 horas, y en Baiona, a las 18:30 horas.

- Juicio entre Hertzainak y Elkar: A las 10:00 horas arranca en San Sebastián el juicio entre Hertzainak y Elkar. Tres músicos del grupo denunciaron a la discográfica Elkar por gestionar los derechos digitales sin contrato, y reclaman el dinero de 30 años. 

- Presentación de Mendi Film Bilbao 2025: La 18ª edición del BBK Mendi Film Bilbao Bizkaia se celebra entre el 5 y el 14 de diciembre. Como antesala al evento, se celebrará la presentación del Mendi Film Festival, a las 11:00 horas, en el palacio Euskalduna. 

Deiane Vazquez Garcia indarkeria bikarioaren biktima


Hace  min.

Deiane, víctima de violencia vicaria: “Animo a los niños que viven esta situación a que lo cuenten”

Tras la separación de sus padres, Deiane Vázquez fue víctima de violencia por parte de su padre entre los 4 y 14 años. Una de sus profesoras de la ikastola fue la que dio la señal de alarma y Deiane le contó el infierno que estaba viviendo en casa de su padre. Años más tarde, tras un duro trabajo con su psicóloga, ha descubierto que además de los insultos y vejaciones, también sufrió abusos sexuales por parte de su progenitor. 


Hace  min.

Tarde complicada en la N-636, en Elorrio, tras quedar cruzado un camión

Circular por la carretera está siendo este lunes más complicado de lo habitual. Ejemplo de ello es el accidente ocurrido en la N-636 en Elorrio, en el que un camión ha hecho la tijera y la carretera ha quedado cortada. La lluvia ha dificultado el tráfico, y hay que estar atentos al aviso amarillo que se mantendrá entre hoy y mañana en Gipuzkoa, la parte norte de Navarra e Iparralde.

