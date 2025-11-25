Estos son los temas que ocuparán los principales titulares de este martes, 25 de noviembre de 2025:

- Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer: El 25N de este año pone el foco en la responsabilidad social frente a la violencia machista y en las “redes de complicidad” que la sustentan. Un año más, volverá a ser un día de reivindicación y movilización a lo largo y ancho de Euskal Herria. El Movimiento Feminista de Euskal Herria ha organizado manifestaciones en Bilbao, Pamplona, San Sebastián y Vitoria-Gasteiz, a las 19:00 horas, y en Baiona, a las 18:30 horas.

- Juicio entre Hertzainak y Elkar: A las 10:00 horas arranca en San Sebastián el juicio entre Hertzainak y Elkar. Tres músicos del grupo denunciaron a la discográfica Elkar por gestionar los derechos digitales sin contrato, y reclaman el dinero de 30 años.

- Presentación de Mendi Film Bilbao 2025: La 18ª edición del BBK Mendi Film Bilbao Bizkaia se celebra entre el 5 y el 14 de diciembre. Como antesala al evento, se celebrará la presentación del Mendi Film Festival, a las 11:00 horas, en el palacio Euskalduna.