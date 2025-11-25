Albiste izango dira: Emakumeen aurkako indarkeria desagerrarazteko eguna, Hertzainak eta Elkarren arteko epaiketa, eta Mendi Film jaialdiaren aurkezpena
Gaurkoan Orain-en albiste izango direnen laburpena, bi hitzetan.
Honako gai hauek hartuko dituzte gaur, 2025eko azaroaren 25ean, hedabideetako lerroburu nagusiak:
- Emakumearen aurkako indarkeria desagerrarazteko nazioarteko eguna: Indarkeria matxistaren eta konplizitate sareen aurrean, erantzukizun soziala eta erresistentzia feminista aldarrikatuko dituzte azaroaren 25ean. Euskal Herriko Mugimendu Feministak manifestazioak deitu ditu Euskal Herriko hiriburuetan (Bilbon, Donostian, Gasteizen eta Iruñean, 19:00etan, eta Baionan, 18:30ean).
- Hertzainak eta Elkarren arteko epaiketa: Hertzainak taldeko hiru kidek Elkar argitaletxearen kontrako salaketa jarri zuten taldeko eskubide digitalak kontraturik gabe kudeatzea leporatuta. 30 urteotako dirua eskatzen diote. Epaiketa 10:00etan hasiko da Donostian.
- Mendi Film Bilbao jaialdiaren aurkezpena: BBK Mendi Film Bilbo Bizkaia jaialdiaren 18. edizioa abenduaren 5etik 14ra bitartean egingo da, Bilbon. Aurkezpen ekitaldia 11:00etan egingo da Euskalduna jauregian.
Hiru ibilgailuk talka egin dute Alegian eta auto-ilara luzeak sortzen ari dira N-1 errepidean
Gainera, bi autok talka egin dute AP-8 autobidean, Zornotza parean eta Donostiarako noranzkoan, eta istripu oso larria izan da. Bi erreiak itxita daude, eta auto-ilarak sortu dira inguruan. Leioako Avanzadan eta Gasteizko N-622 errepidean ere arazoak daude.
Indarkeria matxistaren eta konplizitate sareen aurrean, erantzukizun soziala eta erresistentzia feminista aldarrikatuko dituzte azaroaren 25ean
Emakumeen aurkako indarkeria desagerrarazteko nazioarteko egunean, Euskal Herriko Mugimendu Feministak manifestazioak deitu ditu Euskal Herriko hiriburuetan (Bilbon, Donostian, Gasteizen eta Iruñean, 19:00etan, eta Baionan, 18:30ean).
Indarkeria matxistak seme-alabei ere eragiten die. Zeintzuk dira alerta-seinaleak?
Indarkeria matxistak ez die emakumeei soilik kalte egiten, seme-alabei edo etxean bizi diren adingabeei ere min handia ematen baitie. Haurraren garapenean indarkeriak dituen eraginak aztertu ditu Estibaliz Zubialde familia-psikoterapeutak, eta zenbait gako eman ditu indarkeria hori detektatzeko eta horri aurre egiteko.
"Gertukoek biktimen testigantzak entzun eta sinetsi behar dituzte, haiek epaitu eta berriz biktimizatu gabe”
Gaur, azaroaren 25ean, Emakumearen Aurkako Indarkeria Desagerrarazteko Nazioarteko Egunean, indarkeria matxista kasu baten aurrean gaudela uste dugunean, inguruko pertsonak nola jokatu behar dugun aztertu dugu Bizitu elkarte bizkaitarrarekin.
Deiane, indarkeria bikarioaren biktima: "Egoera hau bizi duten umeak kontatzera animatzen ditut"
Gurasoak banandu ondoren, Deiane Vazquez bere aitaren indarkeriaren biktima izan zen 4 eta 14 urte bitartean. Ikastolako irakasleetako bat zerbait gertatzen ari zela konturatu zen, eta Deianek aitaren etxean bizitzen ari zen infernua kontatu zion. Urte batzuk geroago, psikologoarekin gogor lan egin ondoren, irainak eta gutxiespenak ez ezik, sexu-abusuak ere jasan zituela jakin du.
EHUren Leioako campuseko matxura konpondu dute, eta bihar klaseak izango dira
Astelehen honetan, 12:00etatik aurrera, Leioako campuseko ikastegi eta eraikinetako jarduera guztiak eten dira ur-sarean matxura izan da-eta.
Arratsalde gorabeheratsua N-636 errepidean, Elorrion, kamioi bat gurutzatuta
Errepidean ibiltzea ohi baino konplikatuagoa izaten ari da gaur. Horren adibide Elorrion izandako istripu hau: kamioi batek guraizearena egin du N-636 errepidean, eta moztuta egon da. Euriak zaildu egin du trafikoa, eta adi egon behar gaur eta bihar abisu horian egongo baita Gipuzkoa, Nafarroako ipar partea eta Ipar Euskal Herrian.
Auzitegi Goreneko epaiaren zain egon arren, etxea galdu dute Erandioko hiru familiak
Ostiralean gauzatu zen Erandioko bikote baten eta haien gurasoen etxegabetzea, Telebilbaok utzitako irudietan ikus daitekeen bezala. Haien kasua epaitegietan dago 2015etik, abusuzko klausulen bidez iruzur egin zietela eta, bankua salatu zuen bikoteak. Hala ere, etxetik bota dituzte.
Zazpi euskal emakume hil dituzte indarkeria matxistaren ondorioz 2025ean
Biktimen artean, bikotekideek eraildako lau emakume, aitak hildako neska adingabe bat eta semeek hildako adineko bi emakume daude.