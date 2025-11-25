Emakumeen aurkako indarkeria
Indarkeria matxistaren eta konplizitate sareen aurrean, erantzukizun soziala eta erresistentzia feminista aldarrikatuko dituzte azaroaren 25ean

Emakumeen aurkako indarkeria desagerrarazteko nazioarteko egunean, Euskal Herriko Mugimendu Feministak manifestazioak deitu ditu Euskal Herriko hiriburuetan (Bilbon, Donostian, Gasteizen eta Iruñean, 19:00etan, eta Baionan, 18:30ean). 

Azaroaren 25eko manifestazioa, iaz, Bilbon. Artxiboko argazkia: EFE
EITB

Azken eguneratzea

Emakumearen aurkako Indarkeria Ezabatzeko Nazioarteko Egunarekin bat eginez, gaurkoa aldarrikapen eta mobilizazio eguna izango da Euskal Herrian eta munduan zehar. 

Emakundek hiru aldundiekin eta EUDELekin elkarlanean abiarazitako aurtengo kanpainak "erantzukizun soziala, komunitarioa, instituzionala" aldarrikatzen ditu, indarkeria matxista jasaten ari diren emakumeak "babesteko, entzuteko, sinesteko eta artatzeko". 

"Ez da zure arazoa bakarrik, gurea ere bada" lelopean, instituzioek dei egiten dute gizarte osoa aktiba dadin indarkeria matxistaren "normalizazioa" saihesteko.

Miren Elgarresta Emakunderen zuzendariaren arabera, gizarteari dagokio “erantzutea, laguntzea, ulertzea eta sinistea; gizarteak sentitu behar du ez dela emakume batzuen arazo pertsonala, arazo soziala baizik”.

Nafarroako Gobernuak, bere aldetik, "indarkeria isilak" diren horietan egin du azpimarra. Kanpainaren xedea da sozialki justifikatutako portaeren, jarreren eta diskurtsoen inguruan gizartea kontzientziatzea; izan ere, askotan, konturatu gabe gertatzen dira, baina emakumeenganako indarkeria esplizituagoak eta larriagoak legitimatzeko “haztegi” gisa balio dute. 

‘Egunerokoan ere ezkutatzen da indarkeria. Ikusaraz dezagun’ lelopean, Nafarroako Gobernuaren asmoa da "egunero entzuten, ikusten eta egiten dugunaren inguruko hausnarketa sustatzea, indarkeria-modu horiek errazago detektatzeko eta horiek naturalizatzea saihesteko". 

Mobilizazioak

Euskal Herriko Mugimendu Feministak azaroaren 25ean indarkeria matxistaren aurka kaleak hartzeko deia egin du, "Konplizitate sareen aurrean, erresistentzia feminista" lelopean.  

Horregatik, mobilizazioak deitu ditu Euskal Herriko hiriburuetan:

Baiona: 18:30ean geltokitik

Bilbo: 19:00etan, Jesusen Bihotza plazatik

Donostia: 19:00etan, Boulebarretik

Gasteiz: 19:00etan, San Anton plazatik

Iruñea: 19:00etan, Gaztelu plazatik 

