Indarkeria matxista
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Indarkeria matxista denon ardura dela azpimarratuko du aurten azaroaren 25eko kanpainak

‘Ez da zure arazoa soilik, gurea ere bada’ izango da EAEko erakundeek aurkeztutako kanpainaren leloa, eta norbanako batzuen arazo izatetik urruti, gizarte osoari eragiten dion egiturazko arazoa dela eta emakumeak babesteko komunitateak osatzeko beharra nabarmenduko ditu.
Kanpainaren aurkezpena, astelehen honetan. Argazkia: Irekia.
author image

EITB

Azken eguneratzea

Emakumeen aurkako indarkeria ez da indarkeria jasaten duten emakumeen arazoa soilik, gizarte osoarena baizik. Axioma hori izango da, hain zuzen ere, aurtengo Emakumeen Aurkako Indarkeria Desagerrarazteko Nazioarteko Egunak azpimarratuko duena.

‘Ez da zure arazoa soilik, gurea ere bada’ dio, hain justu, azaroaren 25erako Emakundek, Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako foru-aldundiek eta Eudelek aurkeztutako kanpainaren leloak.

Gogorarazi dutenez, EAEko 4.500 emakumeri egindako ‘Emakumeen aurkako indarkeriari eta pertsonen arteko beste indarkeria-mota batzuei buruzko inkesta 2024’ galdeketak agerian utzi zuen gisan, Euskadin bizi diren 16 eta 85 urte bitarteko bi emakumetik batek (% 48,2k) noizbait pairatu du indarkeria motaren bat, izan bikote barruan, izan bikotetik kanpo.

Hori dela-eta, gizarte “aktibo eta kontzientziatua” izatearen garrantzia azpimarratu du Miren Elgarresta Emakunderen zuzendariak. Indarkeria matxistaren biktima diren emakumeek egiturazko arazoari aurre egiteko dituzten zailtasunak aintzat hartuta, Elgarrestaren iritziz, gizarteari dagokio “erantzutea, laguntzea, ulertzea eta sinistea; gizarteak sentitu behar du ez dela emakume batzuen arazo pertsonala, arazo soziala baizik”.

Erakundeen, komunikabideen eta, oro har, gizarte osoaren inplikazioa beharrezkoa dela ziurtatu du Emakundeko buruak, “arazoaren dimentsioa gorabehera, askotan ezkutuan eta uste baino normalizatuago dagoen zerbait delako” emakumeen kontrako indarkeria.  

Kanpaina gaurtik azaroaren 25era bitartean egingo da telebistan, irratian, prentsa idatzian, sare sozialetan eta beste publizitate-euskarri batzuetan. Leloari lagunduz, indarkeriaren biktima babesten eta laguntzen duen pertsona talde bat ikusiko da, indarkeria matxistaren “normalizazioa” saihesteko gizarte osoa aktibatu behar dela gogorarazteko.

Hurbileko zirkuluen garrantzia

Zeregin horretan udalerriek duten garrantzia azpimarratu du Esther Apraiz Eudelen presidenteak, “Udalak funtsezkoak gara indarkeria matxistaren aurrean zaintzen eta mobilizatzen diren komunitateak gidatzeko”, esan du, eta “auzokoen arteko loturak, lagunak eta inguru hurbila” lehen babesa direla gaineratu du, indarkeria seinaleak atzeman eta laguntza eman dezaketen lehenak.

Iñaki Gurtubai Arabako Foru Aldundiko Berdintasun, Euskara eta Gobernantzako foru diputatuak erantzukidetasun sozialerako deia egin du, sare komunitarioak indartu eta ingurune seguruak sortzearen beharra azpimarratzearekin batera. "Entzunak eta babestuak sentitzen diren espazioak sustatu behar ditugu. Gizarte-babesak, indarkeriaren biktima den emakume bakoitzari emandako babesak markatu dezake aldea", bere hitzetan.

Trinidad Vicente Bizkaiko Foru Aldundiko Berdintasun zuzendariak azpimarratu duenez “gaitz kolektiboa” da indarkeria matxista, eta emakumeak eta haien seme-alabak dira indarkeriaren ondorioak pairatzen dituztenak: "Indarkeria matxistaz arduratzen ez garen bakoitzean, okerrera goaz. Ezin gara axolagabekerian geratu”, nabarmendu du. 

18:00 - 20:00
Feminismoa Indarkeria matxista Indarkeria matxistaren biktimak Matxismoa Emakunde EUDEL Gipuzkoako Foru Aldundia Bizkaiko Foru Aldundia Arabako Foru Aldundia Gizartea

Zure interesekoa izan daiteke

Carlos Mazonek dimisioa eman zuenetik aste bete dela, goidiaren biktimek herritarren garaipentzat jo dute gertatutakoa, baina nahikotzat ez dutela nabarmendu dute. Valentziako Gorteen aurrean egindako protestan, Mazonek espetxean amaitu behar duela eta bere gobernu osoak dimisioa eman behar duela eskatu dute, Feijóo eta Abascalen arteko negoziazioak gaitzetsiz eta Valentziaren etorkizuna valentziarrek hauteskundeetan erabaki behar dutela aldarrikatuz.
18:00 - 20:00
Zuzenean
Duela  min.

GOIDIaren biktimek Mazon espetxeratzeko eskatu dute

Carlos Mazonek dimisioa eman zuenetik astebete igaro denean, goi-geruzetako depresio isolatuaren biktimek herritarren garaipentzat jo dute, baina ez dela  nahikoa nabarmendu dute. Valentziako Gorteen aurrean egindako protestan, Mazon espetxeratzeko eta haren gobernu osoaren dimisioa eskatu dute, Feijooren eta Abascalen arteko negoziazioak gaitzetsi eta Valentziaren etorkizuna valentziarrek hauteskundeetan erabaki behar dutela aldarrikatzeaz gainera.

Gure biziek ezin dute itxaron. Hori da argi eta ozen oihukatu dutena bularreko minbiziaren baheketengatik kaltetutako emakumeek Andaluziako lurralde guztietan gaur egin diren mobilizazioetan. Milaka lagun irten dira kalera Juanma Morenoren gobernuaren kudeaketa salatzera. Egin dituen murrizketek eta pribatizazioek osasun publikoaren gainbehera ekarri dutela deitoratu dute.
18:00 - 20:00
Zuzenean
Duela  min.

Milaka lagunek protesta egin dute Andaluzian osasun publikoaren gainbehera salatzeko

Gure biziek ezin dute itxaron. Hori da argi eta ozen oihukatu dutena bularreko minbiziaren baheketengatik kaltetutako emakumeek Andaluziako lurralde guztietan gaur egin dituzten mobilizazioetan. Milaka lagun irten dira kalera Juanma Morenoren gobernuaren kudeaketa salatzera. Egin dituen murrizketek eta pribatizazioek osasun publikoaren gainbehera ekarri dutela deitoratu dute.

18:00 - 20:00
Zuzenean
Duela  min.

Harresirik gabeko nazioarteko egunean, elkarretaratzeak egin dituzte Bilbon, Irunen, Iruñean eta Gasteizen

Harresirik gabeko eguna ospatzen da urtero azaroaren 9an, pertsonei eragiten dieten indarkeria salatzeko eta harresirik gabeko mundu bat aldarrikatzeko. 1989ko azaroaren 9an eraitsi zuten Berlingo harresia, eta horregatik egiten dute egun horretan. Hainbat elkarretaratze izan dira gaur Hego Euskal Herrian, Ongi Etorri Errefuxiatuak, BDZ eta beste eragile batzuek deituta. Bereziki Palestinako herria izan dute aurten gogoan.

Gehiago kargatu
Publizitatea
X