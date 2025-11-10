Indarkeria matxista denon ardura dela azpimarratuko du aurten azaroaren 25eko kanpainak
Emakumeen aurkako indarkeria ez da indarkeria jasaten duten emakumeen arazoa soilik, gizarte osoarena baizik. Axioma hori izango da, hain zuzen ere, aurtengo Emakumeen Aurkako Indarkeria Desagerrarazteko Nazioarteko Egunak azpimarratuko duena.
‘Ez da zure arazoa soilik, gurea ere bada’ dio, hain justu, azaroaren 25erako Emakundek, Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako foru-aldundiek eta Eudelek aurkeztutako kanpainaren leloak.
Gogorarazi dutenez, EAEko 4.500 emakumeri egindako ‘Emakumeen aurkako indarkeriari eta pertsonen arteko beste indarkeria-mota batzuei buruzko inkesta 2024’ galdeketak agerian utzi zuen gisan, Euskadin bizi diren 16 eta 85 urte bitarteko bi emakumetik batek (% 48,2k) noizbait pairatu du indarkeria motaren bat, izan bikote barruan, izan bikotetik kanpo.
Hori dela-eta, gizarte “aktibo eta kontzientziatua” izatearen garrantzia azpimarratu du Miren Elgarresta Emakunderen zuzendariak. Indarkeria matxistaren biktima diren emakumeek egiturazko arazoari aurre egiteko dituzten zailtasunak aintzat hartuta, Elgarrestaren iritziz, gizarteari dagokio “erantzutea, laguntzea, ulertzea eta sinistea; gizarteak sentitu behar du ez dela emakume batzuen arazo pertsonala, arazo soziala baizik”.
Erakundeen, komunikabideen eta, oro har, gizarte osoaren inplikazioa beharrezkoa dela ziurtatu du Emakundeko buruak, “arazoaren dimentsioa gorabehera, askotan ezkutuan eta uste baino normalizatuago dagoen zerbait delako” emakumeen kontrako indarkeria.
Kanpaina gaurtik azaroaren 25era bitartean egingo da telebistan, irratian, prentsa idatzian, sare sozialetan eta beste publizitate-euskarri batzuetan. Leloari lagunduz, indarkeriaren biktima babesten eta laguntzen duen pertsona talde bat ikusiko da, indarkeria matxistaren “normalizazioa” saihesteko gizarte osoa aktibatu behar dela gogorarazteko.
Hurbileko zirkuluen garrantzia
Zeregin horretan udalerriek duten garrantzia azpimarratu du Esther Apraiz Eudelen presidenteak, “Udalak funtsezkoak gara indarkeria matxistaren aurrean zaintzen eta mobilizatzen diren komunitateak gidatzeko”, esan du, eta “auzokoen arteko loturak, lagunak eta inguru hurbila” lehen babesa direla gaineratu du, indarkeria seinaleak atzeman eta laguntza eman dezaketen lehenak.
Iñaki Gurtubai Arabako Foru Aldundiko Berdintasun, Euskara eta Gobernantzako foru diputatuak erantzukidetasun sozialerako deia egin du, sare komunitarioak indartu eta ingurune seguruak sortzearen beharra azpimarratzearekin batera. "Entzunak eta babestuak sentitzen diren espazioak sustatu behar ditugu. Gizarte-babesak, indarkeriaren biktima den emakume bakoitzari emandako babesak markatu dezake aldea", bere hitzetan.
Trinidad Vicente Bizkaiko Foru Aldundiko Berdintasun zuzendariak azpimarratu duenez “gaitz kolektiboa” da indarkeria matxista, eta emakumeak eta haien seme-alabak dira indarkeriaren ondorioak pairatzen dituztenak: "Indarkeria matxistaz arduratzen ez garen bakoitzean, okerrera goaz. Ezin gara axolagabekerian geratu”, nabarmendu du.
