Violencia machista
La campaña del 25 de noviembre subrayará este año que la violencia machista es responsabilidad de toda la sociedad

"No es sólo tu problema, también es el nuestro" será el lema de la campaña presentada por las instituciones de la CAV, que destacará la necesidad de formar comunidades para proteger a las mujeres, lejos de ser un problema individual, un problema estructural que afecta a toda la sociedad.
Euskaraz irakurri: Indarkeria matxista denon ardura dela azpimarratuko du aurten azaroaren 25eko kanpainak
La violencia contra las mujeres no es un problema exclusivo de las mujeres que la sufren, sino de toda la sociedad. Ese será precisamente el axioma en el que se incidirá en el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres de este año.

‘No es sólo tu problema, también es el nuestro', reza el lema de la campaña presentada para el 25 de noviembre por Emakunde, las Diputaciones Forales de Álava, Bizkaia y Gipuzkoa y Eudel.

Una campaña que se apoya en los datos recogidos en la ‘Encuesta de violencia contra las mujeres y otras formas de violencia interpersonal 2024 ', realizada a 4.500 mujeres de la CAV, el cual evidenciónque una de cada dos mujeres (el 48,2 %)  de 16 a 85 años residentes en Euskadi ha sufrido alguna vez algún tipo de violencia, ya sea dentro o fuera de la pareja.

Por ello, la directora de Emakunde, Miren Elgarresta, ha subrayado la importancia de contar con una sociedad “activa y concienciada”. Teniendo en cuenta las dificultades que tienen las mujeres víctimas de violencia machista para hacer frente a este problema estructural ellas solas. Elgarresta considera que a la sociedad debe “responder, acompañar, comprender, ayudar y atender; la sociedad tiene que sentir que no es un problema personal de unas mujeres, sino un problema social”.

La presidenta de Emakunde ha asegurado que es necesaria la implicación de las instituciones, de los medios de comunicación y de toda la sociedad en general, porque “a pesar de la dimensión del problema, muchas veces permanece oculto y más normalizado de lo que pensamos”.

La campaña que se desarrollará desde hoy hasta el 25 de noviembre en televisión, radio, prensa escrita, redes sociales y otros soportes publicitarios, irá acompañada de la imagen de un grupo de personas que arropa a una víctima de violencia en un llamamiento a que toda la sociedad debe activarse para evitar la “normalización” de la violencia machista.

La importancia de los círculos cercanos

La presidenta de Eudel, Esther Apraiz, ha destacado la importancia de los municipios en esta tarea, “los ayuntamientos somos clave para liderar las comunidades que se cuidan y se movilizan ante a la violencia machista”, y ha añadido que “los vínculos vecinales, las amistades y el entorno cercano” son el primer escudo de protección, los primeros que pueden detectar señales y prestar ayuda.

El diputado foral de Igualdad, Euskera y Gobernanza de la Diputación Foral de Álava, Iñaki Gurtubai, ha hecho un llamamiento a la corresponsabilidad social, al tiempo que ha subrayado la necesidad de reforzar las redes comunitarias y crear entornos seguros. "Tenemos que promover espacios donde se sientan escuchadas y protegidas. El apoyo social, el respaldo a cada mujer víctima de la violencia puede marcar la diferencia”, ha insistido.

La directora de Igualdad de la Diputación Foral de Bizkaia, Trinidad Vicente, ha subrayado que la violencia machista es “un mal colectivo” y que son las mujeres y sus hijos e hijas las que sufren las consecuencias de la violencia: "Somos una sociedad peor cada vez que no nos preocupamos ni ocupamos de la violencia machista. No podemos quedarnos en la indiferencia”. 

18:00 - 20:00
18:00 - 20:00
18:00 - 20:00
Hace  min.

