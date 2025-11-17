Indarkeria matxistaren aurkako eguna

Indarkeria matxista eta hori eusten duten sareak salatuko ditu Euskal Herriko Mugimendu feministak azaroaren 25ean

Mugimendu Feministako kideak Gasteizen eman duten prentsaurrekoan. Argazkia: EITB.

Elkarte feministak ari dira emakumeen aurkako indarkeria ezabatzeko nazioarteko eguneko mobilizazioak prestatzen. Euskal Herriko Mugimendu Feministak manifestazioak deitu ditu Hego Euskal Herriko hiriburuetan 19:00etan eta Baionan 18:30ean. 

