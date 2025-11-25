El 25N pone el foco en la responsabilidad social frente a la violencia machista y en las “redes de complicidad” que la sustentan

Hoy, 25 de noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, volverá a ser un día de reivindicación y movilización a lo largo y ancho de Euskal Herria.

La campaña de este año de Emakunde, las diputaciones forales de Álava, Bizkaia y Gipuzkoa y Eudel apela a “la responsabilidad social, comunitaria, institucional… para arropar, escuchar, creer, atender a las mujeres que están sufriendo violencia machista”.

Bajo el lema “No es sólo tu problema, también es el nuestro”, las instituciones insisten en la activación de toda la sociedad para evitar la “normalización” de la violencia machista.

Según la directora de Emakunde, Miren Elgarresta, la sociedad debe “responder, acompañar, comprender, ayudar y atender; la sociedad tiene que sentir que no es un problema personal de unas mujeres, sino un problema social”.