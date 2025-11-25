Violencia contra la mujer
El 25N pone el foco en la responsabilidad social frente a la violencia machista y en las “redes de complicidad” que la sustentan

Coincidiendo con el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, el Movimiento Feminista de Euskal Herria ha organizado manifestaciones en las capitales de Hego Euskal Herria a las 19:00 horas y en Baiona, a las 18:30 horas.
bilbo-manifestazioa-A25-efe
Manifestación del 25N, el año pasado, en Bilbao. Foto de archivo: EFE
Euskaraz irakurri: Indarkeria matxistaren eta konplizitate sareen aurrean, erantzukizun soziala eta erresistentzia feminista aldarrikatuko dituzte azaroaren 25ean
Hoy, 25 de noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, volverá a ser un día de reivindicación y movilización a lo largo y ancho de Euskal Herria.

La campaña de este año de Emakunde, las diputaciones forales de Álava, Bizkaia y Gipuzkoa y Eudel apela a “la responsabilidad social, comunitaria, institucional… para arropar, escuchar, creer, atender a las mujeres que están sufriendo violencia machista”.

Bajo el lema “No es sólo tu problema, también es el nuestro”, las instituciones insisten en la activación de toda la sociedad para evitar la “normalización” de la violencia machista.

Según la directora de Emakunde, Miren Elgarresta, la sociedad debe “responder, acompañar, comprender, ayudar y atender; la sociedad tiene que sentir que no es un problema personal de unas mujeres, sino un problema social”.

El Gobierno de Navarra, por su parte, ha centrado su campaña en las “violencias ocultas”, en comportamientos, actitudes y discursos justificados socialmente, que muchas veces pasan desapercibidos, pero que sirven de “caldo de cultivo” para legitimar violencias más explícitas y graves hacia las mujeres.

Bajo el lema "La violencia también se oculta en lo cotidiano. Hagámosla visible", el Gobierno de Navarra pretende "fomentar la reflexión en torno a lo que escuchamos cada día, presenciamos o protagonizamos, para facilitar la detección de estas formas de violencia y evitar su naturalización". 

Movilizaciones

Euskal Herriko Mugimendu Feminista llama a tomar las calles el 25 de noviembre contra la violencia machista, bajo el lema “Frente a las redes de complicidad, resistencia feminista. ¡Vuestra hipocresía es violencia!".

Por ello, el Movimiento Feminista de Euskal Herria ha convocado movilizaciones en las capitales vascas:

Baiona: 18:30 horas desde la estación

Bilbao: 19:00 horas, desde el Sagrado Corazón

San Sebastián: 19:00 horas, desde el Boulevard

Vitoria-Gasteiz: 19:00 horas, desde la plaza San Antón

Pamplona: 19:00 horas, desde la plaza del Castillo 

Euskal Herriko Mugimendu Feminista llama a alzar la voz contra la violencia machista y la complicidad que la sostiene el 25 de noviembre

Euskal Herriko Mugimendu Feminista
18:00 - 20:00
Euskal Herriko Mugimendu Feminista llama a alzar la voz contra la violencia machista y la complicidad que la sostiene el 25 de noviembre
