Investigan a una madre por graba a su hijo de 10 años conduciendo en Irun y subir las imágenes a las redes sociales

El menor al volante. Foto: Guardia Civil.
Euskaraz irakurri: Ama bat ikertzen ari dira 10 urteko semea gidatzen grabatzeagatik Irunen eta irudiak sare sozialetara igotzeagatik

La madre de un menor de 10 años está siendo Investigada por un presunto delito contra la seguridad vial, al consentir que su hijo utilizara un turismo en Irun para realizar maniobras de conducción que grabaron y subieron a redes el pasado día 19 de octubre. 

