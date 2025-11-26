Emakume bat ikertzen ari dira 10 urteko semea gidatzen grabatzeagatik Irunen eta irudiak sare sozialetara igotzeagatik
10 urteko adingabe baten ama ikertzen ari dira, bide-segurtasunaren aurkako ustezko delitu batengatik; semeari bere autoa gidatzeko baimena eman ziolako. Urriaren 19an grabatu zituen amak irudiak Irunen eta ondoren sareetara igo zituen.
Kermanen heriotzagatik espetxeratutako Mitika diskotekako atezaina behin-behinean aske uztea agindu du epaileak
Akusatua datozen ordu edo egunetan atera daiteke espetxetik.
Auto-ilarak sortu dira BI-10 errepidean, Bilbo eta Barakaldo parean bi istripu izan baitira
Bilboko istripuaren ondorioz, errei bat itxi dute Irunerako noranzkoan eta hiru kilometrorainoko auto-ilarak sortu dira. Halaber, Max Center parean izandako ezbeharra dela eta, bi errei itxi dituzte.
Euskadik ospe gastronomikoa indartu du: hiru izar dituzten jatetxe guztiak mantendu egin dira eta beste lau Michelin gidan estreinatu dira
Michelin 2026 Gidak Euskadiko lau jatetxe berri ditu orain, eta iazko sari guztiak mantendu ditu, baita hiru izarreko lau jatetxeak eta bi izarreko bi jatetxeak ere.
Euskal Herriko lau jatetxek lehen Michelin izarra lortu dute
Bakea (Mungia), Islares (Bilbo), La Revelía (Zornotza) eta Itzuli (Donostia) dira zerrenda ospetsuan debuta egin duten jatetxeak. Bakeak Izar Berdea aipamena ere lortu du, gastronomia jasangarriarekin konprometitutako establezimenduak saritzen dituena.
Indarkeria matxistaren aurka egiteko konpromisoa eskatu dute Euskal Herri osoan
Feminismoak Euskal Herriko kaleak hartu ditu azaroaren 25 honetan, indarkeria matxista salatu eta horri aurre egiteko aldarriak ozen zabaltzeko. Izan ere, feministek salatu dutenez, matxismoa bizitzaren alor guztietara hedatzen da.
Milaka herritar atera dira kalera, indarkeria matxista eta konplizitate sareak salatzeko
Euskal Herriko Mugimendu Feministak eta Itaia antolakunde sozialistak deituta, dozenaka protesta-ekintza egin dira arratsaldean. Urtea hasi zenetik, Euskal Herriko zazpi emakume hil dituzte haien bikotekide gizonezkoek.
Mugimendu Feminista: "Indarkeria instituzional matxistari zentralitatea ematea da gaurko aldarrikapen nagusia"
Indarkeria Matxistaren Aurkako Nazioarteko Egunean, Euskal Herriko Mugimendu Feministak deituta, dozenaka protesta ekintza egin dira herri eta hirietan, arratsaldean. Milaka herritar atera dira kalera, "indarkeria instituzional matxista" salatzeko. Naia Torrealdai EHko Mugimendu Feministako eledunak esan duenez, erakundeek behin eta berriz berbiktimizatzen dituzte emakumeak, "batez ere, egiten ez dutenagatik".
Hil egin da Zizur Nagusiko istripuan larri zauritu zen 55 urteko emakumea
Hil egin da, hiru egun garun-heriotza egoeran eman ondoren. Istripuan bost zauritu izan ziren, eta horietako biri alta eman diete.
Indarkeria matxistaren aurkako borrokan gizarte osoaren inplikazioa aldarrikatu dute erakundeek
Goizean erakundeek elkarretaratze isilak egin dituzte eraikin ofizialen atarietan. Arratsaldean, 19:00etan hegoaldeko hiriburuetan, eta 18:30ean Baionan elkartuko dira mugimendu zibilak, talde feministek deituta.