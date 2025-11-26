Gipuzkoa
Emakume bat ikertzen ari dira 10 urteko semea gidatzen grabatzeagatik Irunen eta irudiak sare sozialetara igotzeagatik

Mutikoa autoa gidatzen Irunen
18:00 - 20:00
Adingabea bolantean. Argazkia: Guardia Zibila.

Azken eguneratzea

10 urteko adingabe baten ama ikertzen ari dira, bide-segurtasunaren aurkako ustezko delitu batengatik; semeari bere autoa gidatzeko baimena eman ziolako. Urriaren 19an grabatu zituen amak irudiak Irunen eta ondoren sareetara igo zituen.

Irun Trafikoa Umeak Gipuzkoa Gizartea

