Las personas desalojadas por el incendio del bazar de Pamplona regresarán a sus casas a lo largo del día

Los bomberos continúan trabajando en los puntos calientes del interior del local, aunque la evolución del incendio ha permitido reducir la zona acordonada y abrir parte del acceso peatonal. La Policía Municipal de Pamplona señala que el retorno de los vecinos dependerá de la valoración técnica en cada portal.
GRAFCAV7054. PAMPLONA, 26/11/2025.- Los Bomberos de Navarra trabajan en la extinción de un incendio en un bazar de la calle Marcelo Celayeta del barrio pamplonés de la Rochapea, que mantiene confinados a los vecinos por la toxicidad del humo y ha obligado a desalojar tres edificios. Dos personas han sido atendidas por una intoxicación leve en el lugar por una ambulancia de soporte vital básico sin que en ningún caso haya sido necesario el traslado a un centro sanitario. El incendio ha comenzado a las 17:31 horas a la altura del portal 100 de la citada calle. Hasta el lugar han acudido Bomberos de Trinitarios y de Cordovilla, dos ambulancias y la Policía Municipal de Pamplona.EFE/ Jesús Diges
Incendio en Pamplona. Foto: EFE
Agencias | EITB

Última actualización

Los vecinos que fueron desalojados ayer por el incendio declarado en un bazar de la avenida Marcelo Celayeta podrían comenzar a volver de forma progresiva a sus viviendas a lo largo de hoy, según ha confirmado la Policía Municipal de Pamplona.

Las fuentes consultadas apuntan que serán los bomberos y los técnicos quienes determinen en cada caso si se dan las condiciones para el regreso. En algunas viviendas, especialmente las situadas justo encima del local siniestrado, la vuelta no será inmediata, ya que en la primera planta todavía se mantiene una elevada temperatura.

Mientras los bomberos continúan con las labores de extinción, centrados en los puntos calientes del interior del bazar, la evolución favorable del fuego ha permitido reducir el perímetro acordonado. El tráfico sigue cortado entre las calles Garde y Ansoáin, aunque la acera ya está abierta al paso de peatones.

Los residentes de los cuatro portales afectados han pasado la noche en casas de familiares y allegados o en los recursos habitacionales habilitados por el Ayuntamiento de Pamplona.

La Policía Nacional mantiene abierta la investigación para esclarecer las causas del incendio, cuyo origen aún no se ha determinado. El fuego comenzó en torno a las cinco y media de la tarde y, según las primeras informaciones, las personas que estaban en el bazar intentaron sofocarlo sin éxito antes de alertar a los servicios de emergencia.

X