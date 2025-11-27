Los vecinos que fueron desalojados ayer por el incendio declarado en un bazar de la avenida Marcelo Celayeta podrían comenzar a volver de forma progresiva a sus viviendas a lo largo de hoy, según ha confirmado la Policía Municipal de Pamplona.

Las fuentes consultadas apuntan que serán los bomberos y los técnicos quienes determinen en cada caso si se dan las condiciones para el regreso. En algunas viviendas, especialmente las situadas justo encima del local siniestrado, la vuelta no será inmediata, ya que en la primera planta todavía se mantiene una elevada temperatura.

Mientras los bomberos continúan con las labores de extinción, centrados en los puntos calientes del interior del bazar, la evolución favorable del fuego ha permitido reducir el perímetro acordonado. El tráfico sigue cortado entre las calles Garde y Ansoáin, aunque la acera ya está abierta al paso de peatones.

Los residentes de los cuatro portales afectados han pasado la noche en casas de familiares y allegados o en los recursos habitacionales habilitados por el Ayuntamiento de Pamplona.

La Policía Nacional mantiene abierta la investigación para esclarecer las causas del incendio, cuyo origen aún no se ha determinado. El fuego comenzó en torno a las cinco y media de la tarde y, según las primeras informaciones, las personas que estaban en el bazar intentaron sofocarlo sin éxito antes de alertar a los servicios de emergencia.