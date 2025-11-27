Iruñeko sutearen ondorioz etxetik atera zituzten bizilagunak etxera itzuliko dira egunean zehar
Suhiltzaileek lokalaren barruko puntu beroetan lanean jarraitzen dute, baina sutearen bilakaerak hesitutako eremua murriztea eta oinezkoentzako sarbidearen zati bat irekitzea ahalbidetu du. Iruñeko Udaltzaingoak adierazi duenez, bizilagunen itzulera atari bakoitzeko balorazio teknikoaren araberakoa izango da.
Iruñeko Marcelo Celayeta etorbideko denda batean piztutako sutearen ondorioz atzo etxetik atera zituzten bizilagunak pixkanaka euren etxebizitzetara itzultzen hasi daitezke gaur, Iruñeko Udaltzaingoak baieztatu duenez.
Kontsultatutako iturrien arabera, suhiltzaileek eta teknikariek erabakiko dute kasu bakoitzean itzultzeko baldintzak betetzen diren ala ez. Etxebizitza batzuetan, bereziki istripua izan duen lokalaren gainean daudenetan, itzulera ez da berehalakoa izango, lehen solairuan oraindik tenperatura altua baitago.
Suhiltzaileek sua itzaltzeko lanekin jarraitzen dute, denda barruko puntu beroetan, eta suaren bilakaerari esker, hesitutako perimetroa murriztu egin da. Garde eta Antsoain kaleen artean zirkulazioa moztuta dago, baina espaloia oinezkoentzako pasabidera irekita dago.
Kaltetutako lau atarietako egoiliarrek senideen eta hurbilekoen etxeetan edo Iruñeko Udalak egokitutako bizitegi-baliabideetan igaro dute gaua.
Polizia Nazionalak zabalik du oraindik sutearen arrazoiak argitzeko ikerketa. Sutea arratsaldeko bost eta erdiak inguruan hasi zen, eta, lehen informazioen arabera, dendan zeuden pertsonak sutea itzaltzen saiatu ziren, baina ez zuten lortu.
Sutea izan da Lasarteko pabilioi abandonatu batean, eta gizonezko bat larri zauritu da
Gizonezko bat larri zauritu da ostegun honetan Lasarte-Oriako pabiloi abandonatu batean izandako sutean, Eusko Jaurlaritzako Segurtasun Sailak jakitera eman duenez.
Erakundeen eta ordezkarien arteko errespetuaren alde egin du Bengoetxeak, Perez Iglesiasen Legebiltzarreko agerraldi "zakarraren" ostean
EHUko errektoreak Zientzia, Unibertsitate eta Berrikuntza sailburuari eskatu dio "deskalifikazio pertsonalak" albo batera uzteko eta unibertsitate publikoarekiko eta haren ordezkariekiko "errespetua" izateko.
Emakume bat atxilotu dute Barakaldon, etxebizitza batean sutea pizten parte hartzea egotzita
Ertzaintzak 44 urteko emakume bat atxilotu du Barakaldon, azaroaren 13an El Carmen kaleko etxebizitza batean izandako sutearekin zerikusia duelakoan. Sua nahita piztu zutela, hori izan da Ertzaintzaren hipotesia hasiera-hasieratik.
Jenofa Berhokoirigoinek eta On.eus atariak jaso dituzte Rikardo Arregi sari nagusiak
Merezimenduzko saria Jakoba Errekondok eraman du, Bizi Baratzea lanagatik.
Sute izugarri baten ondorioz lau eraikin hutsarazi dituzte Iruñeko Arrotxapea auzoan
Horrez gainera, SOS Nafarroak etxetik ez irteteko eta ateak eta leihoak ixteko eskatu die Marcelo Celayeta kalearen inguruko bizilagunei, keak eragindako intoxikazioak saihesteko.
Hezkuntza saila jantokietan sukalde kontzeptu berri bat ezartzen hasi da "menu osasungarriagoak" emateko
Sukalde elektriko bertikalen sistema aitzindaria da, in situ, menu osasungarriagoak emateko. Hezkuntza sailburu Begoña Pedrosak azaldu duenez, sukalde bertikal horietan eltze baskulagarriak erabiltzen dira, eta langileek "ez dute ontzi astunak erabili beharrik". "Sukaldearen erabilera funtzio anitzeko sistemei esker sinplifikatzen da; makina bakar batek hainbat prozesu gauza ditzake", zehaztu du.
Betetzeko zailak diren lanpostuen LEPean eskainitako 169 plazetatik % 45 hutsik daude
Guztira, 169 lanpostu eskaini ziren deialdian, baina 75ek uko egin diote plazari edo eszedentzia eskatu dute. Hori gertatu da, hain zuzen ere, Familia Medikuntzako 60 lanpostutan, Pediatriako 10etan eta Psikiatriako 5etan.
Eusko Jaurlaritzak sukalde elektrikoen aldeko apustua egin du ikastetxeetan, menu osasungarriagoak eta jasangarriagoak emateko
Hezkuntza Sailak, 2027. urtea baino lehen, 28 in situ sukalde jarriko ditu, eta eremuko 16, nutrizioa, langileen lana eta jasangarritasuna hobetzeko.
Errektoreak EHUko finantzaketari egindako kritikak "egia-oste, gezur eta eufemismoetan" oinarritzen dira, Perez Iglesiasen iritziz
Juan Ignacio Perez Iglesias Eusko Jaurlaritzako Zientzia, Unibertsitate eta Berrikuntza sailburuak ukatu egin du EHU "azpifinantzatuta" dagoela, eta gaineratu du "oso zaila" dela horrelako diskurtsoetatik abiatuta akordioak lortzea.