Iruñeko sutearen ondorioz etxetik atera zituzten bizilagunak etxera itzuliko dira egunean zehar

Suhiltzaileek lokalaren barruko puntu beroetan lanean jarraitzen dute, baina sutearen bilakaerak hesitutako eremua murriztea eta oinezkoentzako sarbidearen zati bat irekitzea ahalbidetu du. Iruñeko Udaltzaingoak adierazi duenez, bizilagunen itzulera atari bakoitzeko balorazio teknikoaren araberakoa izango da.

GRAFCAV7054. PAMPLONA, 26/11/2025.- Los Bomberos de Navarra trabajan en la extinción de un incendio en un bazar de la calle Marcelo Celayeta del barrio pamplonés de la Rochapea, que mantiene confinados a los vecinos por la toxicidad del humo y ha obligado a desalojar tres edificios. Dos personas han sido atendidas por una intoxicación leve en el lugar por una ambulancia de soporte vital básico sin que en ningún caso haya sido necesario el traslado a un centro sanitario. El incendio ha comenzado a las 17:31 horas a la altura del portal 100 de la citada calle. Hasta el lugar han acudido Bomberos de Trinitarios y de Cordovilla, dos ambulancias y la Policía Municipal de Pamplona.EFE/ Jesús Diges
Sutea Iruñean. Argazkia: EFE
Agentziak | EITB

Iruñeko Marcelo Celayeta etorbideko denda batean piztutako sutearen ondorioz atzo etxetik atera zituzten bizilagunak pixkanaka euren etxebizitzetara itzultzen hasi daitezke gaur, Iruñeko Udaltzaingoak baieztatu duenez.

Kontsultatutako iturrien arabera, suhiltzaileek eta teknikariek erabakiko dute kasu bakoitzean itzultzeko baldintzak betetzen diren ala ez. Etxebizitza batzuetan, bereziki istripua izan duen lokalaren gainean daudenetan, itzulera ez da berehalakoa izango, lehen solairuan oraindik tenperatura altua baitago.

Suhiltzaileek sua itzaltzeko lanekin jarraitzen dute, denda barruko puntu beroetan, eta suaren bilakaerari esker, hesitutako perimetroa murriztu egin da. Garde eta Antsoain kaleen artean zirkulazioa moztuta dago, baina espaloia oinezkoentzako pasabidera irekita dago.

Kaltetutako lau atarietako egoiliarrek senideen eta hurbilekoen etxeetan edo Iruñeko Udalak egokitutako bizitegi-baliabideetan igaro dute gaua.

Polizia Nazionalak zabalik du oraindik sutearen arrazoiak argitzeko ikerketa. Sutea arratsaldeko bost eta erdiak inguruan hasi zen, eta, lehen informazioen arabera, dendan zeuden pertsonak sutea itzaltzen saiatu ziren, baina ez zuten lortu.

