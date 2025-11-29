Palestinarekin Elkartasuna denuncia que el alto el fuego en Gaza es "falso" y acusa a Israel de incumplir su palabra

La plataforma Palestinarekin Elkartasuna ha realizado este sábado movilizaciones en Bilbao, San Sebastián y Vitoria-Gasteiz para acusar a Israel de "incumplir su palabra" y denunciar la "falsedad" del alto el fuego en Gaza. Con motivo de la celebración del Día Internacional de Solidaridad con el Pueblo Palestino, los convocantes han responsabilizado además al Estado judío de mantener "los bombardeos, los asesinatos y el bloqueo de ayuda humanitaria" —dos meses después de que se firmase el acuerdo de alto el fuego—.



En la concentración de Bilbao, decenas de personas se han movilizado tras una pancarta de apoyo a la resistencia palestina, una cita en la que el portavoz de Palestinarekin Elkartasuna Iñigo Rodríguez ha subrayado que en los dos últimos meses se han "asesinado a más de 500 palestinos, creado nuevos asentamientos e incrementado las torturas".

El colectivo ha alertado además de la existencia de un plan para construir 1300 viviendas en Cisjordania en un momento en el que "la violencia de los colonos se intensifica".

Palestinarekin Elkartasuna considera que el objetivo en la zona sigue pasando por "mantener la limpieza étnica" y responsabilizan de todo ello a Israel y Estados Unidos, quienes contarían "con total complicidad de las autoridades occidentales".



"Este falso alto el fuego pretende ocultar la condena que debe sufrir el pueblo palestino: tener que elegir entre la masacre o el progresivo genocidio", han insistido.

Lectura pública

También en Bilbao, el Colectivo Ciudadano pro Palestina, compuesto entre otros por Begirune, CEAR, Lagun Artean, GernikaPalestina, Ongi Etorri Errefuxiatuak y ZeharErrefuxiatuekin, han llevado a cabo una lectura ininterrumpida de los nombres de "más de 20 000 niños asesinados en Gaza".



Personalidades del mundo de la cultura, el cine, el periodismo y la literatura —entre ellos el expresidente del TSJPV Juan Luis Ibarra y el anterior Artateko Manuel Lezertua— han tomado parte en un acto que ha arrancado a las 09:00 horas.

