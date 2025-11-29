Palestinarekin Elkartasuna plataformak salatu du Gazako su-etena "faltsua" dela eta Israel ez dela bere hitza betetzen ari
Mobilizazioak egin dituzte goizean Bilbon, Donostian eta Gasteizen. Bizkaiko hiriburuan, gainera, Palestinaren aldeko Herritarren Kolektiboak "Gazan hil dituzten 20.000 haurren izenak irakurri ditu banan-banan.
Palestinarekin Elkartasuna plataformak mobilizazioak egin ditu larunbat honetan Bilbon, Donostian eta Gasteizen, Israeli hitza bete ez duela leporatzeko, eta Gazako su-etenaren "faltsukeria" salatzeko. Bestalde Palestinarrekiko Elkartasunerako Nazioarteko Eguna dela eta, Estatu juduari egotzi diote jendea erasotzen eta hiltzen jarraitzea eta laguntza humanitarioa blokeatuta edukitzea, su-eten akordioa sinatu eta bi hilabetera.
Bilboko elkarretaratzean, dozenaka pertsona bildu dira erresistentzia palestinarraren aldeko pankarta baten atzean, eta Palestinarekin Elkartasuna taldeko bozeramaile Iñigo Rodriguezek azpimarratu du azken bi hilabeteetan "500 palestinar baino gehiago hil dituztela, asentamendu berriak sortu dituztela eta torturak areagotu direla".
Plataformako eledunaren hitzetan, Zisjordanian 1.300 etxebizitza eraikitzeko plan bat dago, "kolonoen indarkeria areagotzen ari den une honetan".
Horiek horrela, Palestinarekin Elkartasuna elkartearen ustez, "garbiketa etniko bat" egitea da helburua, "eta horren guztiaren erantzukizuna Israelek eta AEBk dute "mendebaldeko agintarien konplizitate guztiarekin".
"Su-eten faltsu honek herri palestinarra jasaten ari den zigorra ezkutatu nahi du: sarraskiaren edo genozidio progresiboaren artean aukeratu behar izatea", berretsi dute.
Irakurketa publikoa
Bilbon, bestalde, Palestinaren aldeko Herritarren Kolektiboak Gazan hil dituzten 20.000 haurren izenak irakurri dituzte.
Kultura, zinema, kazetaritza eta literatura munduko pertsona ezagunek hartu dute parte 09:00etan hasi den ekitaldian, besteak beste, Juan Luis Ibarra EAEko Justizia Auzitegi Nagusiko presidente ohiak eta Manuel Lezertua Ararteko ohiak.
