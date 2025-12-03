Estos son los temas que ocuparán los principales titulares de este miércoles, 3 de diciembre de 2025:

- Día Internacional del Euskera: Este 3 de diciembre, Día Internacional del Euskera, viene cargado de celebraciones, pero también de actos reivindicativos y declaraciones. El Gobierno Vasco, las tres diputaciones forales de la CAV, Eudel y UEMA han publicado una declaración conjunta en torno a este día con el lema Euskara, zugan, nigan, gugan (el euskera en tí, en mí, en nosotros), a través de la cual llaman a "explorar nuevos caminos para el uso y transmisión del euskera". Además, el Gobierno Vasco celebrará su acto central a las 12:00 horas en Ajuria Enea. Euskalgintzaren Kontseilua ha destacado la necesidad de "dar un salto en las políticas lingüísticas".

- Día de Navarra: El 3 de diciembre, festividad de San Francisco Javier en Navarra, la presidenta María Chivite presidirá el acto de entrega de la Medalla de Oro de Navarra 2025, concedida, a título póstumo, al empresario Manuel Torres. EH Bildu y Contigo Navarra discrepan con la decisión del Gobierno Foral y no acudirán a la entrega por los vínculos del grupo empresarial con la industria militar y con Israel.

- Brote de peste porcina: El Ministerio de Agricultura ha elevado a nueve los jabalíes muertos por peste porcina africana (PPA) en Barcelona, donde decenas de efectivos rastrean sobre el terreno la 'zona cero' del brote para evitar que el patógeno, que es muy resistente, se pueda extender.