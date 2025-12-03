TITULAR NAGUSIAK

Albiste izango dira: Euskararen Nazioarteko Eguna, Nafarroaren eguna eta txerri izurria

Gaurkoan Orain-en albiste izango direnen laburpena, bi hitzetan.

Euskara
EITB

Azken eguneratzea

Honako gai hauek hartuko dituzte gaur, 2025eko abenduaren 3an, hedabideetako lerroburu nagusiak:

- Euskararen Nazioarteko Eguna: Abenduaren 3a, Euskararen Nazioarteko Eguna, aldarrikapen eta ospakizun eguna izango da. Eusko Jaurlaritzak, EAEko hiru foru aldundiek, Eudelek eta UEMAk adierazpen bateratua atera dute, Euskara, zugan, nigan, gugan lelopean. Halaber, Eusko Jaurlaritzak 12:00etan egingo du ekitaldi nagusia Ajuria Enean. Euskalgintzaren Kontseiluak, bere aldetik, hizkuntza politiketan aurrera egitearen beharra aldarrikatu du. 

- Nafarroaren Eguna: San Frantzisko Xabierkoaren eta Nafarroaren Eguna ere bada gaurkoa. Ekitaldi instituzionalak ez ezik, "Nafarren biltzarra" ekitaldi herrikoia egingo dira. Ekitaldi nagusia eguerdian izango da, Nafarroako Gobernuak Manuel Torres enpresaburuari hil ondorengo urrezko domina emango dio. EH Bilduk eta Zurekin Nafarroak ez dute ekitaldian parte hartuko, MTorres enpresak Israeleko armadarekin harreman komertzialak dituela eta. 

Txerri izurria: Katalunian gutxienez 40 basurde dira hilik agertu direnak, duela astebete, Afrikako txerri izurriaren ondorioz hildako bi lehen basurdeen eremu berean (horietatik 9 txerri izurriaz kutsatutakoak) Luis Planas Nekazaritza eta Arrantza ministroak adierazi duenez. 

Euskara Eguna Euskara Nafarroa Gaixotasunak Katalunia Gizartea

Influencerrak, euskararen hauspoak Z belaunaldian: “Edukiak euskaraz egiteak ateak zabaltzen dizkizu”

Luma Otaño tolosarrak 24 urte ditu, eta urte eta erdi inguru darama TikToken euskarazko edukiak sortzen. Gaur egun, 15 mila jarraitzailetik gora ditu sare sozial horretan. Alex Etxegibel elgoibartarrak, berriz, 18 urte ditu, eta, umorezko edukiak igotzen ditu, euskaraz. 30.000 jarraitzaile baino gehiagorekin, arrebarekin egindako bideoek arrakasta handia dute euskal herriko gazteen artean.   
