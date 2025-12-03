Albiste izango dira: Euskararen Nazioarteko Eguna, Nafarroaren eguna eta txerri izurria
Gaurkoan Orain-en albiste izango direnen laburpena, bi hitzetan.
Honako gai hauek hartuko dituzte gaur, 2025eko abenduaren 3an, hedabideetako lerroburu nagusiak:
- Euskararen Nazioarteko Eguna: Abenduaren 3a, Euskararen Nazioarteko Eguna, aldarrikapen eta ospakizun eguna izango da. Eusko Jaurlaritzak, EAEko hiru foru aldundiek, Eudelek eta UEMAk adierazpen bateratua atera dute, Euskara, zugan, nigan, gugan lelopean. Halaber, Eusko Jaurlaritzak 12:00etan egingo du ekitaldi nagusia Ajuria Enean. Euskalgintzaren Kontseiluak, bere aldetik, hizkuntza politiketan aurrera egitearen beharra aldarrikatu du.
- Nafarroaren Eguna: San Frantzisko Xabierkoaren eta Nafarroaren Eguna ere bada gaurkoa. Ekitaldi instituzionalak ez ezik, "Nafarren biltzarra" ekitaldi herrikoia egingo dira. Ekitaldi nagusia eguerdian izango da, Nafarroako Gobernuak Manuel Torres enpresaburuari hil ondorengo urrezko domina emango dio. EH Bilduk eta Zurekin Nafarroak ez dute ekitaldian parte hartuko, MTorres enpresak Israeleko armadarekin harreman komertzialak dituela eta.
- Txerri izurria: Katalunian gutxienez 40 basurde dira hilik agertu direnak, duela astebete, Afrikako txerri izurriaren ondorioz hildako bi lehen basurdeen eremu berean (horietatik 9 txerri izurriaz kutsatutakoak) Luis Planas Nekazaritza eta Arrantza ministroak adierazi duenez.
Zure interesekoa izan daiteke
Osakidetzak Eleder Rios izendatu du Larrialdietako zuzendari
Osakidetzak Eleder Rios erizain bizkaitarra izendatu du Larrialdietako zuzendari, Pablo Buscaren ordez (osasun-arrazoiengatik utzi zuen kargua). Izendapenak ikuspegi asistentzial zuzena, lidergo berritzailea eta esperientzia ditu lehen lerroan.
Ospakizunekin batera, aldarrikapen ekitaldi ugarik beteko dute Euskararen Eguneko agenda
Dokumental eta ikus-entzunezkoen emanaldiak, bertso-saioak, jolasak edota hitzaldiak izango dira gure herri eta hirietan. Horrez gainera, ordea, euskarak bizi duen egoerarekin kezkatuta, hainbat elkarretaratze eta manifestazio deitu dituzte elkarte eta erakundeek, asteazken honetarako.
Influencerrak, euskararen hauspoak Z belaunaldian: “Edukiak euskaraz egiteak ateak zabaltzen dizkizu”
Luma Otaño tolosarrak 24 urte ditu, eta urte eta erdi inguru darama TikToken euskarazko edukiak sortzen. Gaur egun, 15 mila jarraitzailetik gora ditu sare sozial horretan. Alex Etxegibel elgoibartarrak, berriz, 18 urte ditu, eta, umorezko edukiak igotzen ditu, euskaraz. 30.000 jarraitzaile baino gehiagorekin, arrebarekin egindako bideoek arrakasta handia dute euskal herriko gazteen artean.
Gazteek gero eta euskara gehiago erabiltzen dute sareetan, eta euskal gizarteak hizkuntza inoiz baino gehiago babesten du
EITB Data txostenaren arabera, gero eta gazte gehiagok hitz egiten du euskaraz sare sozialetan: Gipuzkoako gazteen % 55ek erabiltzen dute euskara sareetan, eta Arabako hazkundea bereziki esanguratsua da (% 24tik % 36ra). Gainera, hizkuntzak % 65eko babesa du, datu historikoa da hori.
"Euskaraz hitz egiten dute ikasgelan... Baina ez jolastokian"
EiTB Dataren analisiak baieztatu du euskal hezkuntza-sistemak D eredua finkatu duela aukera nagusi gisa, baina beste datu bat eman du argitara: ikasleek ez dute euskara hein berean erabiltzen eskola-inguruetan eta jolastoki eta espazio informaletan.
Euskaldun kopurua bikoiztu egin da 40 urtean, baina euskararen erabilerak ez du erritmo horretan aurrera egiten
Euskararen Eguna dela eta argitaratu den EiTB Data txostenak bistan utzi du EAEko biztanleen % 45 euskaldunak direla, eta hizkuntza asko hazi dela Araban eta Bizkaian. Hala ere, euskararen eguneroko erabilera ez da oraindik nagusi, batez ere hiriburuetan eta hirigune handietan.
Gasteizko familia baten etxegabetzea atzeratzea lortu du Etxebizitza Sindikatuak
Arabako hiriburuan aurten atzeratzea lortzen duen bigarren prozesua dela ziurtatu du, eta Udalari "etxegabetze guztiak bertan behera uzteko" eskatu dio.
Repsolen "Eguzkitxo" bat Bilboko komentu honetan geratu da
Gidak gozogintza prestatzen duten komentuak saritu ditu lehen aldiz, eta horietako bat Basurtuko (Bilbo) Pilarreko Andre Mariarena izan da. Obradorea kudeatzen duten 8 mojak pozarren daude, eta sariak negozioari bultzada bat emango diola espero dute.
215 kilo zabor atera dituzte itsasotik Gipuzkoako sei herritan egindako bilketetan
Itsas Zaintza Sareak antolatuta, joan den larunbatean egin ziren bilketak. Hondakinak Prebenitzeko Europako Astearen barruan egin zen ekimena.