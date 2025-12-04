30 menores extranjeros son tutelados por la Diputación de Álava, tras ser presuntamente abandonado por sus padres

Fuentes de la Diputación Foral de Álava han confirmado a EITB que una treintena de menores han llegado durante los últimos meses a la CAV y, tras ser abandonados, han entrado dentro de los recursos de protección de menores de los territorios.

Estos menores habrían llegado con el visado en vigor, lo que supone que habrían entrado en el Estado español de manera legal, acompañado de un familiar o tutor, para ser posteriormente abandonados por éstos en las estaciones de tren o autobús.

En un caso, un padre dejó a su hijo de 11 años directamente en una comisaría de la Ertzaintza, en Vitoria-Gasteiz. En otro caso, sus padres se presentaron en el centro a recoger a su hijo, al saber que incurrían en un delito de abandono de menor.

Detención

Precisamente, este miércoles la Policía Nacional ha detenido en Bilbao a dos personas como presuntas autoras de un delito de abandono de sus dos hijos menores, a los que dejaron en una situación de desamparo.

Según ha informado la Policía, la investigación comenzó en febrero de este año cuando ambos progenitores viajaron desde Marruecos a España con su hija menor y la dejaron sola a bordo de un autobús que la trasladó desde Granada hasta Bilbao, donde residía su hermano mayor de edad, que había sido abandonado en idénticas circunstancias años atrás cuando todavía era menor.