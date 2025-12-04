30 adingabe atzerritar Arabako Foru Aldundiaren tutoretzapean daude, ustez gurasoek abandonatu ondoren
Gainera, asteazken honetan, Polizia Nazionalak bikote bat atxilotu zuen Bilbon, bi seme-alaba adingabe ere abandonatzeagatik. Administrazioen arabera, adingabeak legez sartzen dira Estatuan gurasoekin, eta horiek babesgabetasun-egoeran uzten dituzte, azkenean Aldundiek babes ditzaten.
Arabako Foru Aldundiko iturriek EITBri baieztatu diotenez, azken hilabeteetan 30 adingabe inguru iritsi dira EAEra , eta gurasoek antza abandonatu ondoren, adingabeak Aldundien tutoretzapean geratzen dira.
Adingabe horiek Espainiako Estatuan legez sartu ziren, senide edo tutore batekin batera, gero haiek tren edo autobus geltokietan abandonatu zituztela.
Kasu batean, aita batek 11 urteko semea zuzenean utzi zuen Gasteizko ertzain-etxe batean. Beste kasu batean, gurasoak zentroan agertu ziren semea jasotzera, adingabea abandonatzearen delitua egin zutela jakin zutenean.
Atxiloketa
Fenomeno horrekin lotuta, asteazken honetan, Polizia Nazionalak bi pertsona atxilotu ditu Bilbon, bi seme-alaba adingabeak abandonatzea egotzita. Izan ere, babesgabetasun-egoeran utzi zituzten.
Poliziak jakinarazi duenez, ikerketa aurtengo otsailean hasi zen, bi gurasoak Marokotik Espainiara alaba adingabearekin joan zirenean, eta bakarrik utzi zutenean autobus batean. Autobus horrek Granadatik Bilbora eraman zuen, eta han bizi zen anaia adinez nagusia, urte batzuk lehenago oraindik adingabea zela abandonatu zutena.
