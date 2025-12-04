PRINCIPALES TITULARES
Será noticia: San Sebastián, candidata a Ciudad Europea Emergente en Innovación, aviso amarillo en la costa y a las puertas de Durangoko Azoka

Resumen de las principales noticias que hoy elaborará Orain.
GOe (Gastronomy Open Ecosystem)
Edificio GOE en el barrio de Gros. EITB
Euskaraz irakurri: Albiste izango dira: Donostia, hiri berritzaileenaren Europako saria irabazteko hautagai, abisu horia kostaldean eta Durangoko Azokaren atarian
EITB

Última actualización

Estos son los temas que ocuparán los principales titulares de este jueves, 4 de diciembre de 2025:

- San Sebastián, candidata a Ciudad Europea Emergente en Innovación: San Sebastián puede ser condecorada hoy como Ciudad Europea Emergente en Innovación. A partir de las 11:30 horas, se celebra en Turín (Italia), el acto de entrega de los premios Capital Europea de la Innovación 2026, y la capital guipuzcoana compite en la categoría de Ciudad Emergente en Innovación junto a Nicosia (Chipre) y Aalborg (Dinamarca).

Aviso amarillo: Euskalmet mantiene activo hasta el viernes el aviso amarillo por riesgo marítimo-costero, tanto por el impacto del oleaje en zonas expuestas del litoral como por el riesgo para la navegación en las dos primeras millas. La Agencia Vasca de Meteorología insiste en extremar la precaución ante un oleaje que seguirá generando condiciones adversas en la costa.

A las puertas de Durangoko Azoka: Durangoko Azoka cumple 60 años. La 60ª edición tendrá lugar entre los días 5 y 8 de diciembre. Un total de 175 vendedores y vendedoras dispuestos en 285 expositores presentarán en el espacio Landako 1026 novedades culturales: 694 libros, 163 producciones musicales, 30 revistas y 139 productos en otros formatos (fanzines, audiolibros, podcasts...).

