Albiste izango dira: Donostia, hiri berritzaileenaren Europako saria irabazteko hautagai, abisu horia kostaldean eta Durangoko Azokaren atarian

Gaurkoan Orain-en albiste izango direnen laburpena, bi hitzetan.

GOe (Gastronomy Open Ecosystem)
GOE eraikina, Gros auzoan. EITB
author image

EITB

Azken eguneratzea

Honako gai hauek hartuko dituzte gaur, 2025eko abenduaren 4an, hedabideetako lerroburu nagusiak:

-  Donostia, hiri berritzaileenaren Europako saria irabazteko hautagaia: Hiri berritzaileenaren Europako saria eskuratu dezake gaur Donostiak. Europako Berrikuntzaren Hiriburua 2026 sariak banatuko dira Italiako Turin hirian, 11:30ean hasita, eta Donostia finalisten artean dago goranzko bidean doazen hiri berritzaileen kategorian, Nikosiarekin (Zipre) eta Aalborgekin (Danimarka) batera.

Abisu horia kostaldean: Euskalmetek abisu horia aktibatu du ostiralera arte, itsasaldeko arriskuagatik, bai olatuek kostaldean izango duten inpaktuagatik, bai lehen bi milietan nabigatzeko izango diren konplikazioengatik. Euskal Meteorologia Agentziak olatuek kostaldean utziko duten baldintza txarren inguruan ohartarazi du.

Durangoko Azokaren atarian: Durangoko Azokak 60 urte beteko ditu. Aurten, abenduaren 5etik 8ra, 175 saltzailek 285 erakusmahai jarriko dituzte Landako gunean eta 1.026 kultur nobedade egongo dira salgai: 694 liburu, 163 musika ekoizpen, 30 aldizkari eta bestelako 139 ekoizpen (fanzineak, audioliburuak, podcastak…). 

Hizkuntza gutxituak plataformetan: “Primeranek ehunka eduki eskaini baditzake euskaraz, Netflixek zergatik ez?”

EHUko Nor ikerketa taldeko Josu Amezagak hizkuntza gutxituek ikus-entzunezko plataformetan duten presentzia azaldu du Eusko Legebiltzarrean. Europako herrialdeetan ingelesezko edukiak nagusi direla ohartarazi du, “askotan herrialdeko hizkuntza ofizialaren gainetik”. Hizkuntza gutxituen presentzia, “urria izanagatik ere, hobea da kontzientzia daukaten herrietan”. Bere ustez, politika publikoek eragina izaten dute.

