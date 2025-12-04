Albiste izango dira: Donostia, hiri berritzaileenaren Europako saria irabazteko hautagai, abisu horia kostaldean eta Durangoko Azokaren atarian
Gaurkoan Orain-en albiste izango direnen laburpena, bi hitzetan.
Honako gai hauek hartuko dituzte gaur, 2025eko abenduaren 4an, hedabideetako lerroburu nagusiak:
- Donostia, hiri berritzaileenaren Europako saria irabazteko hautagaia: Hiri berritzaileenaren Europako saria eskuratu dezake gaur Donostiak. Europako Berrikuntzaren Hiriburua 2026 sariak banatuko dira Italiako Turin hirian, 11:30ean hasita, eta Donostia finalisten artean dago goranzko bidean doazen hiri berritzaileen kategorian, Nikosiarekin (Zipre) eta Aalborgekin (Danimarka) batera.
- Abisu horia kostaldean: Euskalmetek abisu horia aktibatu du ostiralera arte, itsasaldeko arriskuagatik, bai olatuek kostaldean izango duten inpaktuagatik, bai lehen bi milietan nabigatzeko izango diren konplikazioengatik. Euskal Meteorologia Agentziak olatuek kostaldean utziko duten baldintza txarren inguruan ohartarazi du.
- Durangoko Azokaren atarian: Durangoko Azokak 60 urte beteko ditu. Aurten, abenduaren 5etik 8ra, 175 saltzailek 285 erakusmahai jarriko dituzte Landako gunean eta 1.026 kultur nobedade egongo dira salgai: 694 liburu, 163 musika ekoizpen, 30 aldizkari eta bestelako 139 ekoizpen (fanzineak, audioliburuak, podcastak…).
Zure interesekoa izan daiteke
Martuteneko eskola zaharra husten hasi dira
Barruan gelditzen ziren azken pertsonak beren kabuz atera dira eraikinetik Polizia iritsi aurretik. Donostiako alkateak jakinarazi duenez, Udaleko Gizarte Ekintzako langileek 80 pertsona ingururekin hitz egin dute eta 50ek onartu dute Ondarretako La Sirena aterpetxean ostatu hartzea.
Hiri berritzaileenaren Europako saria eskuratu dezake gaur Donostiak
Gorantz doan hiri berritzaileen kategorian finalista izendatu dute Gipuzkoako hiriburua. Nikosia (Zipre) eta Aalborg (Danimarka) izango ditu lehiakide Turinen (Italia), 11:30ean hasita, egingo den ekitaldian.
Beloradoko mojek saltzeko asmoa zuten 30 artelan berreskuratu dituzte, Urduñan
Azaroaren amaieran egindako polizia operazioan artelanak berreskuratu eta Laura Garcia de Viedma abadesa ohia atxilotu egin zuten.
Bilbon euskaraz bizitzeko aldarria egin du GUKA plataformak Euskararen Egunean
GUKA, Bilboko Euskaltzaleon Plaza Askea plataformak, ehunka lagun bildu ditu Bizkaiko hiriburuan. Bilboko auzo guztietan euskaraz bizitzeko aldarria egin dute, eta erdalduntze-makina geldiarazteko eskatu. Euskaraz bizitzeko arnasguneak ezinbestekotzat jo dituzte, baita hizkuntza politika ausartak eta eraginkorragoak bultzatzeko beharra ere.
Hizkuntza gutxituak plataformetan: “Primeranek ehunka eduki eskaini baditzake euskaraz, Netflixek zergatik ez?”
EHUko Nor ikerketa taldeko Josu Amezagak hizkuntza gutxituek ikus-entzunezko plataformetan duten presentzia azaldu du Eusko Legebiltzarrean. Europako herrialdeetan ingelesezko edukiak nagusi direla ohartarazi du, “askotan herrialdeko hizkuntza ofizialaren gainetik”. Hizkuntza gutxituen presentzia, “urria izanagatik ere, hobea da kontzientzia daukaten herrietan”. Bere ustez, politika publikoek eragina izaten dute.
Osasun Ministerioak eta autonomia-erkidegoek arnas-aparatuko birusen aurkako protokolo bateratua adostu dute
Dokumentuak lau agertoki definitzen ditu eta horietako bakoitzean hartu beharreko neurriak proposatzen ditu. Ministerioaren arabera, gripearen, covid eta beste infekzio batzuen aurrean "erantzuna hobetzeko" balioko du.
Euskararen Eguna ospatzeko mintzodromoak antolatu dituzte han-hemenka
Euskararen Eguna herriz herri ospatzen da, hainbat ekintza ludiko eta aldarrikatzailerekin. Horren adibide dira mintzodromoak, era guztietako gaiei buruz euskaraz hitz egiteko biltzen diren pertsona talde txikiak.
Poxpolin izango da Donostiako San Tomas azokako protagonista
Elgetako Arantzeta baserrian hazia, Poxpolinek 350 kilo pisatzen ditu. Aire zabalean bizi bada ere, Peio Bilbao zaintzaileak dio etzanik igaro ohi duela eguna.
Euskadin delituak egiten dituzten adingabeen kopurua % 11ra jaitsi da, eta justizia errestauratiboaren arrakasta % 73ra iritsi da
16 eta 17 urteko gizonezkoak eta Euskadin jaiotakoak dira arau-hausle gehienak. % 28 gizon atzerritarrak dira. Arau-hausleek erantzukizunak hartzea, biktimei eragindako kalteak konpontzea eta berriro delituak ez egitea ahalbidetzen dute justizia errestauratiboko neurriek.