Joseba Novoa, marido de la seguidora de la Real Sociedad herida por la Ertzaintza: "Vengo a poner cara al autor de los disparos"
Joseba Novoa, el marido de Amaia Zabarte, la seguidora de la Real Sociedad herida en la cabeza por la Ertzaintza tras los altercados registrados en marzo de 2024 antes del partido ante el París Saint Germain, ha asegurado este viernes que ha acudido hasta los juzgados de Atotxa, en los que declaran seis agentes, para "poner cara" al autor de los disparos de proyectiles foam que lesionaron a su pareja.
Novoa ha estado presente en los juzgados, en los que comparecen ante la jueza instructora seis ertzainas que participaron en el operativo policial —cuatro como imputados y dos en calidad de testigos— en el que resultó herida su pareja, porque presta testimonio el que consideran "autor del disparo". "Le quería poner cara, ya que ellos conocen mi cara públicamente, pues por lo menos que no se escuden en un verduguillo", ha dicho.
Además, se ha referido a la concentración que sindicatos de la Ertzaintza celebran a primera hora de la tarde en la capital guipuzcoana ante el incremento de agresiones a los agentes. Tras aclarar que él condena "totalmente la violencia" porque "nunca debe ser el camino", ha añadido que "da mucha pena que ellos, como sindicatos, responsables de sus compañeros, no han sido capaces de condenar como patearon" a su mujer.
Novoa ha recordado que "ese día dispararon a tres mujeres a la cabeza", por lo que ha pedido a los sindicatos "que se pongan un poco en el lugar de la sociedad". Aunque ha admitido que "su situación no es fácil", ha sugerido cambiar "no protocolos, sino actitudes de cómo comportarse respecto a la sociedad".
También ha criticado que Asuntos Internos de la Ertzaintza "sigue manipulando, sigue mintiendo". Además, ha advertido de que, "por mucho que lo quieran tapar, los hechos están ahí, las imágenes están ahí".
Joseba Novoa ha asegurado que "la instrucción está siendo nefasta" y todavía queda por declarar la "testigo principal", que ayudó a su esposa cuando resultó herida. También se ha mostrado convencido de que la jueza instructora "va a intentar cerrar el caso".
