Joseba Novoa, Ertzaintzak zauritutako Realako jarraitzailearen senarra: "Tiroen egileari aurpegia jartzera nator"

Novoa epaitegietan egon da, polizia operatiboan parte hartu zuten sei ertzainek — lau inputatu gisa eta bi lekuko moduan — instrukzio epailearen aurrean deklaratu duten bitartean. Izan ere, Amaia Zabarte zauritu zuen ertzaina epaitu dute gaur.

Palacio de Justicia en San Sebastián
Donostiako Justizia Jauregia. Argazkia: Europa Press
author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Amaia Zabarte Realeko jarraitzailearen senarra, Joseba Novoa, Donostiako epaitegietara gerturatu da goizean, bere emaztea zauritu zuen ertzainari "aurpegia jartzeko". 2024ko martxoan Paris Saint Germain taldearen aurkako partidaren aurretik izandako istiluetan zauritu zuen Ertzaintzak Zabarte. Horren haira, sei agentek deklaratu dute gaur Atotxako epaitegietan, instrukzio epailearen aurrean.

Inputatu gisa deklaratu dute horietako lauk, eta lekuko gisa beste biek.

"Aurpegia jarri nahi nion, haiek nire aurpegia publikoki ezagutzen baitute", esan du.

Gainera, Ertzaintzako sindikatuek Gipuzkoako hiriburuan arratsaldeko lehen orduan egin duten elkarretaratzeari buruz esan du erabat gaitzesten duela indarkeria, "inoiz ez delako gauzak konpontzeko bidea izan behar". 

"Sindikatuei eskatzen diet gizartearen lekuan jartzea. Haien egoera erraza ez bada ere, protokoloak beharrean, jarrerak aldatu beharko lituzkete", erantsi du.

Bestalde, Ertzaintzaren Barne Gaien saila kritikatu du "manipulatzen eta gezurretan jarraitzen dutelako". Halaber, ohartarazi du gertatutakoa ezkutatzen saiatu arren, irudiak daudela.

Bukatzeko, adierazi du jardunbidea "negargarria" izaten ari dela, eta oraindik lekuko nagusiak deklaratu behar duela; agente batek zauritu zuenean bere emazteari laguntzen egon zen emakumeak, hain zuzen. Zentzu horretan, ziurtzat jo du epailea auzia ixten saiatuko dela.

Amaia Zabarteren kasuan ikertutako agenteetako batek ukatu egin du ostiko bat eman izana
