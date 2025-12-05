Joseba Novoa, Ertzaintzak zauritutako Realako jarraitzailearen senarra: "Tiroen egileari aurpegia jartzera nator"
Novoa epaitegietan egon da, polizia operatiboan parte hartu zuten sei ertzainek — lau inputatu gisa eta bi lekuko moduan — instrukzio epailearen aurrean deklaratu duten bitartean. Izan ere, Amaia Zabarte zauritu zuen ertzaina epaitu dute gaur.
Amaia Zabarte Realeko jarraitzailearen senarra, Joseba Novoa, Donostiako epaitegietara gerturatu da goizean, bere emaztea zauritu zuen ertzainari "aurpegia jartzeko". 2024ko martxoan Paris Saint Germain taldearen aurkako partidaren aurretik izandako istiluetan zauritu zuen Ertzaintzak Zabarte. Horren haira, sei agentek deklaratu dute gaur Atotxako epaitegietan, instrukzio epailearen aurrean.
Inputatu gisa deklaratu dute horietako lauk, eta lekuko gisa beste biek.
"Aurpegia jarri nahi nion, haiek nire aurpegia publikoki ezagutzen baitute", esan du.
Gainera, Ertzaintzako sindikatuek Gipuzkoako hiriburuan arratsaldeko lehen orduan egin duten elkarretaratzeari buruz esan du erabat gaitzesten duela indarkeria, "inoiz ez delako gauzak konpontzeko bidea izan behar".
"Sindikatuei eskatzen diet gizartearen lekuan jartzea. Haien egoera erraza ez bada ere, protokoloak beharrean, jarrerak aldatu beharko lituzkete", erantsi du.
Bestalde, Ertzaintzaren Barne Gaien saila kritikatu du "manipulatzen eta gezurretan jarraitzen dutelako". Halaber, ohartarazi du gertatutakoa ezkutatzen saiatu arren, irudiak daudela.
Bukatzeko, adierazi du jardunbidea "negargarria" izaten ari dela, eta oraindik lekuko nagusiak deklaratu behar duela; agente batek zauritu zuenean bere emazteari laguntzen egon zen emakumeak, hain zuzen. Zentzu horretan, ziurtzat jo du epailea auzia ixten saiatuko dela.
Zure interesekoa izan daiteke
Eusko Jaurlaritzak "frankismoa arintzen duten mitoak desegiteko" ekitaldia antolatu du gazteekin
Exekutiboa Alemaniako elkarte memorialista batekin elkarlanean ari da "faxismoaren eta nazismoaren zentzugabekeriaz" kontzientziatzeko egitasmo batean.
Glutenik gabeko garagardoak digestio-ondoeza eragin dezakeela jakinarazi du EHUk
Glutena duten eta glutena ez duten 60 garagardo lagin aztertu ondoren, pertsona batzuengan hantura, gasak edo sabeleko mina eragin dezaketen molekulak aurkitu dituzte ikertzaileek.
Euskal gizartea nahiko zoriontsua da, etxebizitzak kezkatzen du eta ez zaio politika asko interesatzen
Eusko Jaurlaritzako Prospekzio Soziologikoen Kabineteak ostiral honetan argitaratutako 87. Euskal Soziometrotik ateratako ondorio nagusiak dira.
Lau euskal herritarretik batek oporretan bidaiatzeari uko egiten dio arrazoi ekonomikoengatik
Gau bateko edo biko irteerak ohikoak izaten jarraitzen dute Euskadiko bi pertsonatik batentzat, batez ere 18 eta 49 urte bitarteko herritarren artean.
Hiru zulo berri ireki ditu itsas denboraleak Ondarretako pasealekuan
Leku horretan, konponketa lanak egiten ari ziren oraindik, azaroko denboraleak eragin zituen kalteak tarteko, eta egunotako olatu handiek indarrez jo dute berriro pasealekua.
Agustindarren eraikin zaharretik kanporatutako pertsona migratzaile asko kale gorrian utzi dituztela salatu dute Donostian
Goizean Martuteneko Agustindarren eraikin zaharretik 100 pertsona migratzaile baino gehiago kaleratu ostean, haiei laguntzen aritu den harrera sareak manifestazioa egin du arratsaldean Donostian, Egiako epaitegietatik abiatuta. Salatu dute asko eta asko kale gorrian utzi dituztela, bazterkeria egoeran, eta dagoeneko 400 pertsona inguru daudela kalean Donostian.
Pradalesek dibulgazio zientifikoaren garrantzia azpimarratu du, "askatasuna eta kohesio soziala" eraikitzeko tresna gisa
Lehendakaria Donostiako Victoria Eugenia Antzokian izan da, Donostia International Physics Centerren 25. urteurrenean.
Enplegu publikoa eskuratzeko euskara eskakizuna, Konstituzionalerako bidean
Eusko Jaurlaritzak kezkaz hartu du EAEko Auzitegi Nagusiak legearen konstituzionaltasunaz galdetzeko aukera mahaiaren gainean jartzea, euskara administrazio publikoan normalizatzeko markoa bera zalantzan jartzen duen erabakia dela iritzita. Fiskaltza, ordea, ados dago Auzitegi Konstituzionalari kontsulta egitearekin.
Israelek 2026ko Eurovision jaialdian parte hartuko du eta, ondorioz, Espainia, Irlanda eta Herbehereak ez dira egongo
Irratidifusioaren Europar Batasunaren batzar orokorrak errefusatu egin du Israelek jaialdian parte hartzeari buruz bozkatzea, eta RTVEk erretiratzea erabaki du.