EITB MARATOIA
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

EITB Maratoia sale a la calle en Bilbao

18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: EITB Maratoia kalera irten da Bilbon
author image

EITB

Última actualización

Tras pulsar el botón rojo, los paseantes se han animado a bailar a favor de un envejecimiento saludable. La Obra Social BBK ha donado dos euros a EITB Maratoia por cada uno de los bailes.

Sociedad

Te puede interesar

18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Los daños causados por el viento obligan a cerrar temporalmente las piscinas cubiertas del Valle de Trápaga

Las fuertes rachas de viento de las últimas horas han causado un desprendimiento de parte del cierre perimetral de las piscinas cubiertas del Valle de Trápaga (Bizkaia), que se han cerrado por seguridad. La empresa adjudicataria del servicio ha anunciado que los abonados a las instalaciones podrán acudir de forma gratuita a las piscinas de Portugalete y Barakaldo mientras dure el cierre. El desarrollo de actividades acuáticas y cursos se mantendrá suspendido hasta la reapertura de la instalación.
Cargar más