EITB MARATOIA
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

EITB Maratoia kalera irten da Bilbon

18:00 - 20:00
author image

EITB

Azken eguneratzea

Botoi gorria sakatu eta zahartzaro aktibo baten alde dantzan aritu da jendea Bilboko kaleetan. BBK Gizarte Ekintzak bi euro eman dizkio Maratoiari bertan egindako dantza bakoitzagatik. 

Gizartea

Zure interesekoa izan daiteke

18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Haizeak eragindako kalteen ondorioz, Trapagarango igerileku estaliak aldi baterako itxi behar izan dituzte

Azken orduetako haize-bolada gogorren ondorioz, Trapagarango (Bizkaia) igerileku estalien itxieraren zati bat erori da, eta itxi egin behar izan dituzte, segurtasunagatik. Zerbitzuaren enpresa esleipendunak iragarri duenez, instalazioetako abonatuak doan joan ahal izango dira Portugalete eta Barakaldoko igerilekuetara, itxierak irauten duen bitartean. Uretako jarduerak eta ikastaroak etenda egongo dira instalazioa berriro ireki arte.

Gehiago ikusi