EITB Maratoia kalera irten da Bilbon
Botoi gorria sakatu eta zahartzaro aktibo baten alde dantzan aritu da jendea Bilboko kaleetan. BBK Gizarte Ekintzak bi euro eman dizkio Maratoiari bertan egindako dantza bakoitzagatik.
Zure interesekoa izan daiteke
Haizeak eragindako kalteen ondorioz, Trapagarango igerileku estaliak aldi baterako itxi behar izan dituzte
Azken orduetako haize-bolada gogorren ondorioz, Trapagarango (Bizkaia) igerileku estalien itxieraren zati bat erori da, eta itxi egin behar izan dituzte, segurtasunagatik. Zerbitzuaren enpresa esleipendunak iragarri duenez, instalazioetako abonatuak doan joan ahal izango dira Portugalete eta Barakaldoko igerilekuetara, itxierak irauten duen bitartean. Uretako jarduerak eta ikastaroak etenda egongo dira instalazioa berriro ireki arte.
Gizon bat atxilotu dute Gasteizen, taberna bateko langile bati sexu-erasoa egitea egotzita
Iturrien arabera, emakumea bi bezerori establezimendua itxiko zela jakinaraztera terrazara irten zenean, haietako batek parteak ukitu zizkion irmotasunez eta komentario zakarra egin zion.
Arabako lurrikararen jatorriari buruzko hainbat hipotesi dituzte adituek
Lehenengo hipotesia da lurrikara azaleratik gertu gertatu bada, barrunbe handi bat kolapsatu delako izan dela; izan ere, eremu karstikoa da, eta haitzulo ugari ditu. Bigarrenaren arabera, beriz, lurrikararen hipozentroa 5 kilometroko sakoneran badago, Arabako lurpean dagoen gatz poltsa handiaren mugimenduak eragin zezakeen lurraren mugimendua.
EHUko ikasle talde batek gitarra bat egin dio Gatiburi
EHUko Bilboko Ingeniaritza eskolako irakasle eta ikasle talde batek gitarra bat egin dio Haimar Arejita Gatiburen gitarra-jotzaileari, abenduaren 13an, azken kontzertuan jo dezan. Udako gau batean, Boiseko Euskal Jaialdian sortu zen ideia; izan ere, orduko hartan Gatibuk eta Estitxu Garai EHUko errektoreordeak bat egin zuten.
Segurtasun dispositibo handia zabalduko dute Bilbon Athletic-PSG partidaren atarian
Athleticek Paris Saint-Germain hartuko du asteazken honetan San Mamesen, arrisku handiko Txapeldunen Ligako partida batean. Aurreikuspenen arabera, PSGko 2.500 zale baino gehiago bertaratuko dira, eta Ertzaintzak ez du baztertzen Frantziako beste puntu batzuetatik talde ultrak etortzea.
Emakume bat atxilotu dute Barajasko aireportuan, sabel faltsuan bi kilo kokaina ezkutatuta zeramatzala
Azaroaren 26an nazioarteko hegaldia egin eta Madrilera iritsi zen emakumea. Ohiko kontrol batean, agenteei emakumearen erantzunak susmagarriak iruditu zitzaizkien. Emakumeak, azkenean, protesi faltsua kendu zuen, eta ezkutuan zeraman droga agerian utzi.
Gasteizko Askabide klinikaren aurrean elkarretaratzea egin zuten 21 pertsonak absolbitu egin dituzte
Abortuaren aurkako elkarretaratzeetan parte hartu zuten pertsonak absolbitu egin ditu Gasteizko Zigor Arloko 1 zenbakiko Epaitegiak, koakzio deliturik egin ez zelakoan, ez zutelako sekula "indarkeriaz jokatu" biktima posibleen aurka.
Gizon batek bikotekidea hil du, Bartzelonan
Krimena goizalde honetan jazo da, Hospitalet de Llobregaten. Biktimarekin batera bizi zen etxebizitzan bertan atxilotu dute gizona.
Azkenean bihar gauean itxiko dute Biriatuko ordainlekua, A-63 errepideko obrak direla eta
Hasiera batean, gaur gauerako zegoen aurreikusita itxiera, baina atzeratzea erabaki dute, aurreikuspen meteorologikoak direla eta. AP-8tik Lapurdirako noranzkoan doazen ibilgailu eta kamioiak Irunen atera beharko dira.