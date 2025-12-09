FESTIVAL MENDIFILM
La afición del esquí en Tolosa y su conexión con Noruega, en el festival Mendifilm

18:00 - 20:00
Presentación de 'Tras la huella noruega' en Mendifilm
Euskaraz irakurri: Eskiaren zaletasuna Tolosan eta Norvegiarekin duen lotura, Mendifilm jaialdian
El esquí llegó a Tolosa en 1906, junto a un grupo de noruegos que vino a trabajar. La afición por ese deporte fue arraigando entre los tolosarras y allí se fundó el primer club de esquí del Estado. La película Tras la huella Noruega que se ha estrenado en Mendifilm narra la conexión a lo largo de los años.

18:00 - 20:00
