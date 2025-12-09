MENDIFILM JAIALDIA
Eskiaren zaletasuna Tolosan eta Norvegiarekin duen lotura, Mendifilm jaialdian

18:00 - 20:00
Tras la huella noruega 'filmaren aurkezpena Mendifilmen
Azken eguneratzea

Eskia 1906an iritsi zen Tolosara, lan egitera etorri zen norvegiar talde batek ekarri zuen. Kirol horrekiko zaletasuna errotuz joan zen tolosarren artean eta bertan sortu zen Estatuko lehen eski kluba. Mendifilm jaialdian estreinatu den Tras la huella Noruega filmak urteetan zehar izandako lotura kontatzen du.

Gizartea

