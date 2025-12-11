EUSKERA
Miles de estudiantes han salido a la calle bajo el lema “Nuestra educación, euskaldun”

18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: “Gure hezkuntza, euskalduna” lelopean, milaka ikasle kalera atera dira
author image

Agencias | EITB

Última actualización

El alumnado de Hego Euskal Herria se ha sumado a la jornada de huelga convocada por Ikama, con manifestaciones en Pamplona, Vitoria-Gasteiz, Bilbao y Donostia. Han denunciado que el euskera está sufriendo un ataque judicial y político y que el modelo educativo vigente desprecia el euskera.

Educación Ley de Educación Euskera Comunidad Autonóma Vasca Navarra Sociedad

Te puede interesar

Protesta contra la ley de vivienda
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Protesta ante el Parlamento Vasco contra la Ley de Medidas Urgentes en Materia de Vivienda

Convocados por Etxebizitza Sindikatu Sozialista, un grupo de personas  se han reunido frente al Parlamento Vasco en Vitoria-Gasteiz para mostrar su rechazo a la Ley de Medidas Urgentes en Materia de Vivienda. Según los convocantes, esta ley "viene a poner la alfombra roja a constructoras y especuladores" y "recorta al proletariado y da recursos a los que más se enriquecen".
TSJPV
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

El TSJPV anula los requisitos lingüísticos exigidos por la Administración a las subcontratas

El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco ha estimado parcialmente un recurso presentado por CC. OO. y ha anulado varios criterios del uso de la lengua en la administración general y entidades adheridas aprobado por el Gobierno Vasco en 2023. El tribunal argumenta que una lengua cooficial no puede tener preferencia sobre la otra y que no se le puede exigir el mismo perfil lingüistico al personal de subcontrata que al funcionariado.
