El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco ha estimado parcialmente un recurso presentado por CC. OO. y ha anulado varios criterios del uso de la lengua en la administración general y entidades adheridas aprobado por el Gobierno Vasco en 2023. El tribunal argumenta que una lengua cooficial no puede tener preferencia sobre la otra y que no se le puede exigir el mismo perfil lingüistico al personal de subcontrata que al funcionariado.