Protesta ante el Parlamento Vasco contra la Ley de Medidas Urgentes en Materia de Vivienda

Protesta contra la ley de vivienda
18:00 - 20:00
Vitoria-Gasteiz, esta mañana. Foto: EITB.
Euskaraz irakurri: Etxebizitza Arloko Premiazko Neurrien Legearen aurkako protesta Eusko Legebiltzarrean

Última actualización

Convocados por Etxebizitza Sindikatu Sozialista, un grupo de personas  se han reunido frente al Parlamento Vasco en Vitoria-Gasteiz para mostrar su rechazo a la Ley de Medidas Urgentes en Materia de Vivienda. Según los convocantes, esta ley "viene a poner la alfombra roja a constructoras y especuladores" y "recorta al proletariado y da recursos a los que más se enriquecen".

Vivienda Parlamento Vasco Sociedad

