Etxebizitza arloko Premiazko Neurrien Legearen aurkako protesta, Eusko Legebiltzarrean

Protesta contra la ley de vivienda
18:00 - 20:00

Gasteiz, gaur goizean. Argazkia: EITB.

Azken eguneratzea

Etxebizitza Sindikatu Sozialistak deituta, talde bat Eusko Legebiltzarraren aurrean bildu da Gasteizen, Etxebizitzaren arloko Premiazko Neurrien Legea gaitzesteko. Deitzaileen arabera, legeak "eraikuntza ziklo berri bat abiatzea du helburu", eta "proletarioei murrizketak eta jabedun aberatsei baliabide gehiago ekarriko dizkie".

Etxebizitza Eusko Legebiltzarra Gizartea

TSJPV
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Administrazioak azpikontratutako enpresei ezarritako hizkuntza-eskakizunak baliogabetu ditu Euskadiko Auzitegi Nagusiak

EAEko Justizia Auzitegi Nagusiak partzialki onartu du CCOO sindikatuak aurkeztutako helegite bat, eta bertan behera utzi ditu administrazio orokorrean eta atxikitako entitateetan hizkuntza erabiltzeari buruz Eusko Jaurlaritzak 2023an onartutako zenbait irizpide. Epaimahaiak argudiatu duenez, hizkuntza ofizial batek ezin du bestearen gaineko lehentasunik izan, eta azpikontratatutako langileei eta funtzionarioei ezin zaie hizkuntza-eskakizun bera eskatu.

