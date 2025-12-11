Etxebizitza arloko Premiazko Neurrien Legearen aurkako protesta, Eusko Legebiltzarrean
Etxebizitza Sindikatu Sozialistak deituta, talde bat Eusko Legebiltzarraren aurrean bildu da Gasteizen, Etxebizitzaren arloko Premiazko Neurrien Legea gaitzesteko. Deitzaileen arabera, legeak "eraikuntza ziklo berri bat abiatzea du helburu", eta "proletarioei murrizketak eta jabedun aberatsei baliabide gehiago ekarriko dizkie".
Zure interesekoa izan daiteke
Xuhar Pazosen kasua artxibatu egin du epaileak, ertzainen "jarduera proportzionala" izan zela argudiatuta
Villabonako gazteak begi bateko ikusmena galdu zuen, Ertzaintzaren foam jaurtigai bat jaso ondoren, Tolosako iazko inauterietan izandako istiluetan. Epaileak iritzi dio agenteek protokoloa bete zutela eta Pazosen lesioa "halabeharrezkoa" izan zela.
Bilboko 76. Santo Tomas Azokak 243 etxola eta 166 postu hartuko ditu Areatzan
BBK-k antolatuta, tradizioa, elkartasuna eta jasangarritasuna batuko ditu eta 100.000 pertsona inguru biltzea espero da, 09:00etatik 20:00etara. Aurten, 4.500 babarrun anoa banatuko dira Bizkaiko Sukaldarien Bilkura Fundazioaren (Bisubi) eskutik.
Gizon batek sexu-erasoa egin dio adingabe bati Aian, kontaktu-aplikazio baten bidez hitzordua lortu ostean
Gizona, 25 urteko gaztea, goizaldean atxilotu du Ertzaintzak, eta polizia-bulegoetara eraman dute.
Administrazioak azpikontratutako enpresei ezarritako hizkuntza-eskakizunak baliogabetu ditu Euskadiko Auzitegi Nagusiak
EAEko Justizia Auzitegi Nagusiak partzialki onartu du CCOO sindikatuak aurkeztutako helegite bat, eta bertan behera utzi ditu administrazio orokorrean eta atxikitako entitateetan hizkuntza erabiltzeari buruz Eusko Jaurlaritzak 2023an onartutako zenbait irizpide. Epaimahaiak argudiatu duenez, hizkuntza ofizial batek ezin du bestearen gaineko lehentasunik izan, eta azpikontratatutako langileei eta funtzionarioei ezin zaie hizkuntza-eskakizun bera eskatu.
Justizia Aranarentzat plataformak Ertzaintzaren "inpunitatea" salatu eta "protestarako eskubidea" aldarrikatu du
Iker Aranarentzat justizia aldarrikatzeko kontzentrazio bat egin du aipaturiko plataformak gaur goizean Bilboko epaitegien aurrean, ustez gaztea zauritu zuen ertzainak epaitegian deklaratzen zuen bitartean.
Mentxu Ramilo Araujo politologo eta aktibistak jasoko du 2025eko Emakunde saria, emakumeen ezagutza askeari eta ahalduntze digitalari egindako ekarpenagatik
Emakundek azpimarratu duenez, Ramilok emakumeak ikusaraztea lortu du WikiEmakumeok lankidetza-proiektua bultzatuz eta, epaimahaiak nabarmendu horren aktibismo feministak hezkuntza, ikusgarritasuna eta ekintza kolektiboa uztartzen dituela.
Bizkaiko Auzitegiak 5 urte eta erdiko zigorra ezarri dio DYAko presidente ohiari 2,9 milioi euro bidegabe eralgitzeagatik
Horren bazkideari 4 urte eta erdiko zigorra ezarri dio diruaz bidegabe jabetzeagatik. Auzitegiak frogatutzat jo du akusatuek "harrapatze-asmoz" jokatu zutela, modu bidegabean aberasteko GKEaren funtsak masiboki desbideratu zituen enpresa-triangelu baten bidez.
Biriatuko ordainlekua itxi egingo dute gaurko 21:00etatik biharko 06:00etara
Itxiera egun pare bat atzeratu da eguraldiaren dela eta. AP-8tik Lapurdirako noranzkoan doazen ibilgailuak eta kamioiak Irunen atera beharko dira.
Europako morterorik zaharrena aurkitu dute Trebiñun
Martinarriko historiaurreko aztarnategiaren beheko mailatik berreskuratutako artefaktua da, ezkurrak prozesatzeko erabilia, Goi Pleistozenoaren amaieran datatua.