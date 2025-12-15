BIZKAIA
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

Detenido en Santurtzi tras intervenirle 2070 equipaciones falsas del Athletic Club

El valor del material incautado alcanzaría los 132 000 euros, según las estimaciones de la Guardia Civil de Bizkaia. El arrestado ha sido acusado de un delito contra la propiedad industrial.

camisetas falsas athletic
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Gizon bat atxilotu dute Santurtzin, faltsututako Athleticeko 2.070 kamiseta direla eta
author image

Agencias | EITB

Última actualización

Un hombre ha sido detenido en Santurtzi (Bizkaia) acusado de un delito contra la propiedad industrial tras intervenirle 2070 equipaciones deportivas falsificadas del Athletic Club de Bilbao con un valor en el mercado de 132 000 euros.

La operación ha sido desarrollada por la Guardia Civil de Bizkaia, tras localizar una mercancía "sospechosa debido a su volumen, procedencia y características declaradas" recibida mediante una empresa de mensajería.

El envío fue detectado a finales del pasado mes de octubre. En las primeras comprobaciones se acreditó que las prendas no pertenecían a la distribución oficial del club ni a fabricantes autorizados. 

Una vez identificada la persona que había recepcionado el envío, los agentes practicaron su detención, a quien se le atribuye un delito contra la propiedad industrial, y se procedió a la aprehensión de toda la mercancía.

La Guardia Civil ha querido recordar que la producción y comercialización de artículos falsificados "no solo genera un lucro ilegal, sino que afecta la actividad económica legitima, al empleo y a la seguridad de los consumidores", y ha pedido la colaboración ciudadana para denunciar cualquier actividad sospechosa en ese sentido.

Delitos Santurtzi Bizkaia Sociedad

Te puede interesar

marisma txingudi irun
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

El Gobierno Vasco creará nuevas marismas y elevará cotas en futuras edificaciones ante la subida del nivel del mar

En el peor de los escenarios, el nivel del mar podría elevarse hasta 0,72 metros en el año 2100. Todo ello afectará de manera directa a alrededor del 32% de la población vasca, más de 700.000 personas, que residen en la franja costera o en las áreas urbanas situadas en los valles fluviales próximos a la desembocadura. Por ello, el Ejecutivo ha aprueba inicialmente el nuevo PTS del litoral PTS del Litoral —cuya versión anterior databa de 2007—.
Cargar más