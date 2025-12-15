Detenido en Santurtzi tras intervenirle 2070 equipaciones falsas del Athletic Club
El valor del material incautado alcanzaría los 132 000 euros, según las estimaciones de la Guardia Civil de Bizkaia. El arrestado ha sido acusado de un delito contra la propiedad industrial.
Un hombre ha sido detenido en Santurtzi (Bizkaia) acusado de un delito contra la propiedad industrial tras intervenirle 2070 equipaciones deportivas falsificadas del Athletic Club de Bilbao con un valor en el mercado de 132 000 euros.
La operación ha sido desarrollada por la Guardia Civil de Bizkaia, tras localizar una mercancía "sospechosa debido a su volumen, procedencia y características declaradas" recibida mediante una empresa de mensajería.
El envío fue detectado a finales del pasado mes de octubre. En las primeras comprobaciones se acreditó que las prendas no pertenecían a la distribución oficial del club ni a fabricantes autorizados.
Una vez identificada la persona que había recepcionado el envío, los agentes practicaron su detención, a quien se le atribuye un delito contra la propiedad industrial, y se procedió a la aprehensión de toda la mercancía.
La Guardia Civil ha querido recordar que la producción y comercialización de artículos falsificados "no solo genera un lucro ilegal, sino que afecta la actividad económica legitima, al empleo y a la seguridad de los consumidores", y ha pedido la colaboración ciudadana para denunciar cualquier actividad sospechosa en ese sentido.
El Gobierno español promoverá que Euskadi y Cataluña sean miembros asociados de la Unesco y la Organización Mundial del Turismo
El presidente Pedro Sánchez ha anunciado, además, que van a solicitar "un estatuto un poco más amplio para que estos territorios puedan desplegar sus competencias en materia cultural y turismo", y lo ha enmarcado dentro del cumplimiento de sus acuerdos con Junts.
El Gobierno Vasco creará nuevas marismas y elevará cotas en futuras edificaciones ante la subida del nivel del mar
En el peor de los escenarios, el nivel del mar podría elevarse hasta 0,72 metros en el año 2100. Todo ello afectará de manera directa a alrededor del 32% de la población vasca, más de 700.000 personas, que residen en la franja costera o en las áreas urbanas situadas en los valles fluviales próximos a la desembocadura. Por ello, el Ejecutivo ha aprueba inicialmente el nuevo PTS del litoral PTS del Litoral —cuya versión anterior databa de 2007—.
El hallazgo en Barrika (Bizkaia) de una glaciación de hace más de 80 millones de años obliga a replantear modelos climáticos
Este descubrimiento contradice frontalmente la visión de un planeta Tierra sin hielo durante el Cretácico, y rompe la idea arraigada en la comunidad científica de que se dio un clima extremadamente cálido donde se habrían alcanzado alguna de las temperaturas más altas de la historia del planeta.
Detenido un hombre en Álava acusado de manipular fotos de menores con IA para crear pornografía infantil
Según la Policía, el ahora arrestado tomaba fotos de menores en la calle o en piscinas públicas y las manipulaba con inteligencia artificial para que aparecieran desnudos.
Aita Mari desembarca a 53 personas en Italia tras tres días de navegación
3 de las 56 personas rescatadas el pasado viernes en el Mediterráneo, un bebe de dos meses y sus padres, fueron asistidas por la guardia costera italiana porque el bebe padecía de desnutrición extrema y deshidratación extrema.
Cientos de personas se concentran en Zestoa en apoyo a las seis procesadas por "solidaridad feminista"
Seis personas de la localidad serán juzgadas la próxima semana por un delito contra la integridad moral. Han sido denunciadas por la expareja de una de ellas por "perjudicar su reputación" al acusarle de violencia machista hace unos años.
Atropellado un niño de 8 años en la avenida Marcelo Celayeta de Pamplona
El menor ha sufrido policontusiones de carácter reservado y ha sido trasladado al niño al Hospital Universitario de Navarra.
Incautan 5 navajas e identifican a 51 personas cerca de una discoteca de Barakaldo
El departamento vasco de Seguridad ha informado de la actuación de un control preventivo ha realizado la Ertzaintza junto con la Policía Local de Barakaldo de madrugada en las cercanías de una discoteca donde se celebraba un concierto.
Vitoria-Gasteiz multará a partir del lunes con 200 euros los accesos indebidos a la zona de bajas emisiones
Durante el periodo informativo, el Ayuntamiento ha remitido más de dos mil cartas de aviso a los infractores, con carácter pedagógico y no sancionador, lo que ha servido para que numerosas personas regularicen su situación solicitando exenciones.