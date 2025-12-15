Un hombre ha sido detenido en Santurtzi (Bizkaia) acusado de un delito contra la propiedad industrial tras intervenirle 2070 equipaciones deportivas falsificadas del Athletic Club de Bilbao con un valor en el mercado de 132 000 euros.

La operación ha sido desarrollada por la Guardia Civil de Bizkaia, tras localizar una mercancía "sospechosa debido a su volumen, procedencia y características declaradas" recibida mediante una empresa de mensajería.

El envío fue detectado a finales del pasado mes de octubre. En las primeras comprobaciones se acreditó que las prendas no pertenecían a la distribución oficial del club ni a fabricantes autorizados.

Una vez identificada la persona que había recepcionado el envío, los agentes practicaron su detención, a quien se le atribuye un delito contra la propiedad industrial, y se procedió a la aprehensión de toda la mercancía.

La Guardia Civil ha querido recordar que la producción y comercialización de artículos falsificados "no solo genera un lucro ilegal, sino que afecta la actividad económica legitima, al empleo y a la seguridad de los consumidores", y ha pedido la colaboración ciudadana para denunciar cualquier actividad sospechosa en ese sentido.