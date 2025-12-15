BIZKAIA
Gizon bat atxilotu dute Santurtzin, faltsututako Athleticen 2.070 kamiseta izateagatik

Atzemandako materialak 132.000 euroko balioa izango luke merkatuan, Bizkaiko Guardia Zibilak egindako kalkuluen arabera. Atxilotuari jabego industrialaren aurkako delituak egitea leporatzen diote. 

18:00 - 20:00
Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Gizon bat atxilotu dute Santurtzin (Bizkaia), Athletic Cluben faltsututako 2.070 kirol-ekipazio atzeman diote eta. Atxilotuari jabego industrialaren aurkako delituak egitea leporatzen diote. 

Bizkaiko Guardia Zibilak burutu du operazioa, mezularitza enpresa baten bidez bidalitako pakete "susmagarri" bat identifikatu eta gero. Aipaturiko bidalketak agenteen arreta piztu zuen "bolumena, jatorria eta aitortutako ezaugarriak" zirela eta. 

Bidalketa pasa den urrian atzeman zuten, eta lehen ikuskapenetan agenteek egiaztatu zuten jantziak ez zirela ez klubaren banatzailearenak eta ezta baimendutako fabrikatzaileenak ere. 

Hori dela eta, materialaren hartzailea identifikatu eta atxilotu egin zuten, jabego industrialaren aurkako delituak leporatuta. 

Aipaturiko materialak 132.000 euroko balioa izango luke merkatuan, Bizkaiko Guardia Zibilak egindako kalkuluen arabera.

Delituak Santurtzi Bizkaia Gizartea

