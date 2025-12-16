Hoy se conocerá el futuro del proyecto Guggenheim Urdaibai

Ha llegado el día en el que se sabrá definitivamente si se construye o no un museo Guggenheim en la comarca de Urdaibai. Esta tarde, a las 17:00 horas, se reunirá el Patronato del museo para tomar una decisión. No obstante, según publicó EITB hace unas semanas, la mayoría apoyará la retirada del proyecto.

El Patronato está integrado, entre otros, por The Solomon R. Guggenheim Foundation, el Gobierno Vasco y la Diputación Foral de Bizkaia. Cuando se les ha preguntado, la mayoría de los agentes implicados se han mostrado cautos y han querido esperar a que finalizara el proceso de escucha puesto en marcha en la comarca.

No obstante, algunos han ido dando pistas sobre lo que podría ocurrir. Así, en el pleno de política general de Bizkaia celebrado el pasado mes de septiembre, la diputada general Elixabete Etxanobe advirtió de las dificultades para que el proyecto fuera viable a medio plazo, aludiendo a procesos judiciales, las obras de descontaminación y los trámites urbanísticos.

Además, el proceso de escucha activa entre los vecinos de la comarca de Busturialdea-Urdaibai también ha influido en el debate. El centro Aguirre Lehendakaria Center ha sido el encargado de realizar el proceso y según los primeros datos que dio a conocer en julio, la ubicación del museo en el lugar donde se encontraba el astillero de Murueta "genera rechazo" entre los participantes en el proceso .

La decisión final se tomará esta tarde en la reunión que se celebrará en el Guggenheim de Bilbao. Se espera que ante el Patronato se haga un planteamiento de aparcar el proyecto y que la mayoría apoye esta decisión.