GUGGENHEIM URDAIBAI
Guggenheimek Urdaibairako daukan proiektuaren etorkizuna, argitzear

Gaur egingo du erabakia hartzeko bilera Guggenheim museoaren patronatuak. EITBk duela aste batzuk jakin ahal izan zuenez, gehiengoak proiektua alboratzearen alde egingo du.
Urdaibaiko Guggenheim egin asmo den lekua.
EITB

Azken eguneratzea

Iritsi da Urdaibai eskualdean Guggenheim museoa eraikiko den edo ez jakiteko momentua. Gaur arratsaldean, 17:00etan, elkartuko da museoaren patronatua erabakia hartzeko. EITBk duela aste batzuk argitaratu zuenez, proiektua bertan behera uztearen alde egingo du gehiengoak.

Patronatua osatzen dute, besteak beste, The Solomon R. Guggenheim Foundationek, Eusko Jaurlaritzak eta Bizkaiko Foru Aldundiak. Galdetu izan zaienean, inplikatutako agente gehienek zuhur hitz egin izan dute eta entzute prozesua amaitu arte itxarotea eskatu izan dute.

Hala ere, horietako batzuk argibideak eman izan dituzte. Argien Bizkaiko ahaldun nagusiak hitz egin izan du. Joan zen irailean egindako Bizkaiko politika orokorreko osoko bilkuran, egitasmoa epe ertainera bideragarria izateko zailtasunez ohartarazi zuen Elixabete Etxanobek. Prozesu judizialak, deskontaminazio-lanak eta hirigintza-izapideak aipatu zituen.

Horrez gainera, Busturialdea-Urdaibai eskualdeko herritarren artean egindako entzute prozesu aktiboak ere eragina izan du. Uztailean eman zituen lehen emaitzak prozesua burutu duen Agirre Lehendakaria Center zentruak. Ordura arte jasotako datuen arabera, museoa Muruetako ontziola zegoen lekuan kokatzea ez dute begi onez ikusten prozesuan parte hartu zutenetako gehienek.

Azken erabakia, gaur arratsaldean hartuko dute, Bilboko Guggenheim museoan egingo den bileran. Patronatuaren aurrean museoaren proiektua oraingoz bertan behera uzteko planteamendua egingo dela eta gehiengoak erabaki hori babestuko duela espero da.

