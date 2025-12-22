Retenciones en la N-1 en Tolosa por un accidente en sentido Gasteiz

La N-1 registra retenciones de aproximadamente kilómetro y medio a la altura de Tolosa, en sentido Gasteiz, tras la salida de calzada de un vehículo, según han informado los servicios de tráfico. Una persona ha resultado herida y ha sido trasladada al hospital de Tolosa.

En paralelo, la N-634 continúa cerrada entre Zumaia y Getaria debido al riesgo marítimo-costero provocado por el fuerte oleaje. El cierre afecta también al paseo peatonal entre Zarautz y Getaria, como medida de seguridad.

Las autoridades han señalado que estos tramos permanecerán cerrados hasta que mejoren las condiciones meteorológicas. Para consultar información actualizada sobre el estado de la red viaria, se recomienda llamar al 011.

Esta es la situación en los puertos de montaña.