Argitan señala la violencia machista como estructural tras el asesinato ocurrido en Barakaldo

La asociación feminista se ha concentrado para denunciar el último asesinato machista y mostrar su rechazo a la violencia contra las mujeres.
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Indarkeria matxista egiturazkotzat jo du Argitanek, Barakaldon gertatutako hilketaren ostean
EITB

Última actualización

La asociación feminista Argitan ha denunciado el asesinato machista ocurrido el domingo en Barakaldo, donde una mujer ha sido asesinada presuntamente por un compañero de trabajo. En un comunicado, Argitan ha expresado su más profunda condena y ha advertido de que estos crímenes confirman que la violencia contra las mujeres no es un hecho aislado, sino una realidad persistente que pone en riesgo de forma constante la vida, la integridad y las libertades de las mujeres.

La organización insiste en que la violencia machista es estructural y atraviesa todos los ámbitos de la vida, tanto públicos como privados, desde las relaciones de pareja y el entorno familiar hasta los espacios sociales y laborales. “No es un problema puntual, es el machismo y un sistema de desigualdad que nos atraviesa de múltiples formas”, señala la asociación.

Argitan reclama que el foco se sitúe en los agresores y en los hombres que rechazan la igualdad y la autonomía de las mujeres, y que no aceptan límites ni el derecho a decidir. Según la asociación, esta resistencia a la igualdad y el intento de mantener el control y la dominación sostienen y reproducen la violencia machista.

El comunicado también alerta del avance de discursos que minimizan o niegan la violencia machista y las desigualdades, una tendencia que, advierten, favorece la impunidad, deslegitima a las víctimas y dificulta una respuesta social y colectiva eficaz.

Finalmente, Argitan ha trasladado su apoyo y solidaridad a la familia, amistades y entorno de la víctima y ha reafirmado su compromiso de seguir trabajando para que ninguna mujer tenga que vivir con miedo o sometida y para que ninguna vida más sea arrebatada por la violencia machista.

Violencia machista Barakaldo Feminismo Sociedad
Concentración del Ayuntamiento de Barakaldo esta mañana

