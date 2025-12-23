Indarkeria matxista egiturazkotzat jo du Argitanek, Barakaldon gertatutako hilketaren ostean
Azken hilketa matxista salatzeko eta emakumeen aurkako indarkeria gaitzesteko, elkarretaratzea egin du elkarte feministak.
Argitan elkarte feministak igandean Barakaldon gertatutako hilketa matxista salatu du. Komunikatu batean, Argitanek bere gaitzespenik sakonena adierazi du eta hilketa hauek emakumeen aurkako indarkeria ez dela gertaera isolatu bat baieztatzen dutela ohartarazi du, emakumeen bizitza, osotasuna eta askatasunak etengabe arriskuan jartzen dituen errealitate iraunkorra baizik.
Elkarteak behin eta berriz dio indarkeria matxista egiturazkoa dela eta bizitzaren esparru guztiak zeharkatzen dituela, bai publikoak bai pribatuak, bikote harremanetatik eta familia ingurunetik hasi eta espazio sozial eta laboraletaraino. “Ez da arazo puntual bat, matxismoa eta era askotara zeharkatzen gaituen desberdintasun sistema da”, dio elkarteak.
Fokua erasotzaileengan eta emakumeen berdintasuna eta autonomia arbuiatzen duten gizonengan jartzea eskatzen du Argitanek, ez baitute mugarik onartzen, ezta erabakitzeko eskubidea ere. Elkartearen arabera, berdintasunaren aurkako erresistentzia horrek eta kontrola eta dominazioa mantentzeko saiakerak indarkeria matxista sostengatu eta erreproduzitzen dute.
Indarkeria matxista eta ezberdintasunak minimizatzen edo ukatzen dituzten diskurtsoen aurrerapenaz ere ohartarazi du komunikatuak, eta joera horrek, ohartarazten dutenez, zigorgabetasuna bultzatzen du, biktimei legitimazioa kentzen die eta erantzun sozial eta kolektibo eraginkorra zailtzen du.
Azkenik, Argitanek bere babesa eta elkartasuna adierazi die biktimaren familiari, lagunei eta inguruneari, eta lanean jarraitzeko konpromisoa berretsi du, emakumeek beldurrez edo menderatuta bizi behar izan ez dezaten eta indarkeria matxistak beste bizitzarik ken ez dezan.
