Será noticia: Debate y resolución del Proyecto de Presupuestos Generales, concentración en Barakaldo y visita de Olentzero y Mari Domingi en Bilbao

Estos son los temas que ocuparán los principales titulares de este martes, 23 de diciembre de 2025:

- Debate y resolución del Proyecto de Presupuestos Generales: Vitoria acogerá hoy, a las 09:30 horas, el pleno definitivo para la resolución del Proyecto de Presupuestos Generales de 2026 de la Comunidad Autónoma Vasca.

- Concentración en Barakaldo: Varias concentraciones tendrán lugar en la localidad de Bizkaia, tras el asesinato machista de una vecina de 54 años. La primera de ellas se realizará en la Herriko Plaza, a las 12:00 horas. La segunda, por su parte, tendrá lugar en la Plaza Bide Onera, a las 19:00 horas, de la mano del colectivo feminista Argitan.

- Visita de Olentzero y Mari Domingi: Los protagonistas de la Navidad visitarán Bilbao este martes, a las 17:30 horas. La pareja de carboneros saludarán a los bilbaínos desde el balcón del Hotel Carlton. A continuación, comenzará la kalejira anual desde la Plaza Moyua hasta el Teatro Arriaga.