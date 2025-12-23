Será noticia: Debate y resolución del Proyecto de Presupuestos Generales, concentración en Barakaldo y visita de Olentzero y Mari Domingi en Bilbao
Estos son los temas que ocuparán los principales titulares de este martes, 23 de diciembre de 2025:
- Debate y resolución del Proyecto de Presupuestos Generales: Vitoria acogerá hoy, a las 09:30 horas, el pleno definitivo para la resolución del Proyecto de Presupuestos Generales de 2026 de la Comunidad Autónoma Vasca.
- Concentración en Barakaldo: Varias concentraciones tendrán lugar en la localidad de Bizkaia, tras el asesinato machista de una vecina de 54 años. La primera de ellas se realizará en la Herriko Plaza, a las 12:00 horas. La segunda, por su parte, tendrá lugar en la Plaza Bide Onera, a las 19:00 horas, de la mano del colectivo feminista Argitan.
- Visita de Olentzero y Mari Domingi: Los protagonistas de la Navidad visitarán Bilbao este martes, a las 17:30 horas. La pareja de carboneros saludarán a los bilbaínos desde el balcón del Hotel Carlton. A continuación, comenzará la kalejira anual desde la Plaza Moyua hasta el Teatro Arriaga.
Te puede interesar
Confirmado como asesinato machista la muerte de la mujer de 54 años en Barakaldo
Un hombre de 27 años ha sido detenido como presunto autor. Las autoridades han condenado el crimen y han convocado una concentración de repulsa para hoy a las 12:00 horas, en la Herriko Plaza de la localidad fabril. Por su parte, el colectivo feminista Argitan ha llamado a otra concentración a las 19:00 horas.
Olentzero y Mari Domingi llenarán hoy de ilusión las calles de Bilbao
La kalejira arrancará a las 17:30 horas desde la Plaza Moyua y recorrerá la Gran Vía hasta el Teatro Arriaga, donde habrá espectáculo, talleres y la visita de los personajes más queridos de la Navidad en Euskal Herria.
Evolución de Olentzero: De personaje temido y sucio, a figura bonachona
Olentzero ha evolucionado de un personaje pagano temido, sucio, fumador y borracho, a una figura navideña bonachona, mucho más saludable y sin pipa. El carbonero y Mari Domingi son el reflejo de los cambios sociales y culturales vascos. La antropóloga Elixabete Imaz detalla cómo ha sido ese cambio.
La Ertzaintza investiga una agresión sexual a una mujer en Eibar
La agresión tuvo lugar el domingo, y de momento, no se han practicado detenciones.
Fallece el conductor de un turismo en una colisión frontal en la GI-636, en Lezo
La carretera ha tenido que ser cortada mientras trabajaban los servicios de emergencia y se limpiaba la calzada, y se han generado retenciones. La situación ha vuelto a la normalidad hacia las 18:00 horas.
Sanidad actualiza el calendario vacunal de 2026 introduciendo la vacuna contra el virus respiratorio sincitial en adultos
El Departamento de Salud del Gobierno Vasco destinará 34,5 millones de euros a vacunas en 2026, atendiendo a las recomendaciones del Consejo Asesor de Vacunas de Euskadi para introducir nuevas vacunas tanto en los calendarios de la población adulta como en la infantil, para continuar reforzando la inmunidad de la población.
Vecinas y vecinos de Abadiño celebran con emoción el 'Gordo', cuyos décimos adquirieron por una asociación cultural
El 79432 ha sido el número agraciado con el premio Gordo del Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad, dotado con cuatro millones de euros por serie (400 000 euros por décimo).
La plantilla de Bimba y Lola, agraciada con el segundo premio
Alegría entre las dependientas de la cadena de moda Bimba y Lola en Bilbao y San Sebastián tras resultar agraciadas con el segundo premio de la Lotería de Navidad (70.048), número con el que jugaba la empresa. Se llevan 125.000 por cada décimo.
Cuatro quintos premios (23112, 60649, 77715 y 41716) dejan más de 400 000 euros en Euskal Herria
El 23112 ha repartido 180 000 euros en el centro comercial Urbil de Usurbil (Gipuzkoa) y en Bilbao. Una serie del 60649 se ha vendido en Vitoria-Gasteiz, en el supermercado Leclerc, y otra serie del 41716 ha recaído en San Sebastián. El 77715 ha estado muy repartido y ha caído en Pamplona, San Sebastián y Leioa (Bizkaia).