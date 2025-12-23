PRINCIPALES TITULARES
Será noticia: Debate y resolución del Proyecto de Presupuestos Generales, concentración en Barakaldo y visita de Olentzero y Mari Domingi en Bilbao

Resumen de las principales noticias que hoy elaborará Orain.
MAM-eko argazkia: legebiltzarra-aurrekontua_
Parlamento Vasco. Foto de archivo.
Euskaraz irakurri: Albiste izango da: Aurrekontu Orokorren Proiektuaren eztabaida eta ebazpena, kontzentrazioa Barakaldon eta Olentzero eta Mari Domingiren bisita Bilbon
author image

Agencias | EITB

Última actualización

Estos son los temas que ocuparán los principales titulares de este martes, 23 de diciembre de 2025:

- Debate y resolución del Proyecto de Presupuestos Generales: Vitoria acogerá hoy, a las 09:30 horas, el pleno definitivo para la resolución del Proyecto de Presupuestos Generales de 2026 de la Comunidad Autónoma Vasca.

- Concentración en Barakaldo: Varias concentraciones tendrán lugar en la localidad de Bizkaia, tras el asesinato machista de una vecina de 54 años. La primera de ellas se realizará en la Herriko Plaza, a las 12:00 horas. La segunda, por su parte, tendrá lugar en la Plaza Bide Onera, a las 19:00 horas, de la mano del colectivo feminista Argitan.

- Visita de Olentzero y Mari Domingi: Los protagonistas de la Navidad visitarán Bilbao este martes, a las 17:30 horas. La pareja de carboneros saludarán a los bilbaínos desde el balcón del Hotel Carlton. A continuación, comenzará la kalejira anual desde la Plaza Moyua hasta el Teatro Arriaga.

Violencia machista Asesinatos Bilbao Barakaldo Política Comunidad Autonóma Vasca Manifestaciones Parlamento Vasco Víctimas de violencia machista Presupuestos vascos 2025 Navidad Gobierno Vasco Olentzero Sociedad

