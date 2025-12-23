TITULAR NAGUSIAK
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Albiste izango da: Aurrekontu Orokorren Proiektuaren eztabaida eta ebazpena, kontzentrazioa Barakaldon eta Olentzero eta Mari Domingiren bisita Bilbon

Gaurkoan Orain-en albiste izango direnen laburpena, bi hitzetan.

MAM-eko argazkia: legebiltzarra-aurrekontua_
Eusko Legebiltzarra. Artxiboko argazkia.
author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Honako gai hauek hartuko dituzte gaur, 2025eko abenduaren 22an, hedabideetako lerroburu nagusiak:

- Aurrekontu Orokorren Proiektuari buruzko eztabaida eta ebazpena: Euskal Autonomia Erkidegoko 2026ko Aurrekontu Orokorren Proiektua ebazteko behin betiko osoko bilkura egingo da gaur, 09:30ean, Gasteizen.

- Elkarretaratzea Barakaldon: Hainbat elkarretaratze egingo dira Bizkaiko udalerrian, 54 urteko emakume baten hilketa matxistaren salatzeko. Lehenengoa Herriko Plazan egingo da, 12:00etan. Bigarrena, berriz, Bide Onera plazan, 19:00etan, Argitan talde feministaren eskutik.

- Olentzero eta Mari Domingiren bisita: Gabonetako protagonistek Bilbon izango dira astearte honetan, 17:30ean. Bikotea hiriko kaleetan barrena ibiliko da, Carlton Hoteleko balkoitik bilbotarrak agurtu ostean. Hain zuzen ere, urteroko kalejira hasiko dute biek Moyua Plazatik hasita, Arriaga Antzokira.

Indarkeria matxista Erailketak Bilbo Barakaldo Politika Euskal Autonomia Erkidegoa Manifestazioak Eusko Legebiltzarra Indarkeria matxistaren biktimak EAEko Aurrekontuak 2025 Gabonak Eusko Jaurlaritza Olentzero Gizartea

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X