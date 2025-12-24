CAMPAÑA
Abrazos contra la soledad no deseada

SAN SEBASTIÁN, 24/12/2025.- Dos personas se abrazan en San Sebastián durante la presentación de la iniciativa solidaria ‘El juego de los abrazos’, organizada por el Teléfono de la Esperanza de Gipuzkoa. Euskadi se sitúa en los primeros puestos de los mapas de la soledad no deseada, una problemática que se hace más visible en Navidad y contra la que se trabaja desde hace tiempo en los tres territorios. EFE/Javier Etxezarreta
 Para las fiestas navideñas la Diputación de Gipuzkoa ha puesto en marcha la iniciativa solidaria 'El juego de los abrazos', una caja-regalo con una invitación a "dejar de lado las prisas, sentir y recordar a las personas" queridas. Está ya a la venta en algunos establecimientos comerciales y su recaudación se destinará a dos proyectos del Teléfono de la Esperanza. 

