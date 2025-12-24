KANPAINA
Nahi gabeko bakardadearen aurkako besarkadak

SAN SEBASTIÁN, 24/12/2025.- Dos personas se abrazan en San Sebastián durante la presentación de la iniciativa solidaria ‘El juego de los abrazos’, organizada por el Teléfono de la Esperanza de Gipuzkoa. Euskadi se sitúa en los primeros puestos de los mapas de la soledad no deseada, una problemática que se hace más visible en Navidad y contra la que se trabaja desde hace tiempo en los tres territorios. EFE/Javier Etxezarreta
Gipuzkoako Foru Aldundiak 'Besarkaden jokoa' ekimen solidarioa jarri du martxan, opari-kutxa bat, "presak alde batera uzteko, pertsonak sentitzeko eta gogoratzeko" gonbidapenarekin. Dagoeneko salgai dago saltoki batzuetan, eta bildutako dirua Itxaropenaren Telefonoaren bi proiektutara bideratuko da. 

